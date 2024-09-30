В Сергиево-Посадском округе отремонтируют более километра теплосетей

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Свыше километра теплосетей отремонтируют в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, в настоящее время ведётся поиск подрядчика, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и отремонтировать тепловые сети общей протяжённостью 1330 метров», — говорится в сообщении.Завершение ремонта запланировано на 2025 год.
Начальная цена лота составляет 90 миллионов 546 тысяч 400 рублей, заявки принимаются до 3 октября.
Ремонт будет проводиться в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», финансирование предусмотрено из областного и окружного бюджетов.
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