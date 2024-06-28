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В подмосковном посёлке Миронцево отремонтируют котельную

28 июня 2024, 16:15
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Капитальный ремонт котельной проведут в посёлке Миронцево городского округа Солнечногорск, подряд на выполнение работ и поставку оборудования выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать котельную, в том числе — обновить системы диспетчеризации и автоматизации, заменить насосное оборудование и автоматику безопасности трёх котлов», — говорится в сообщении.
Работы должны быть завершены в 2025 году.



Начальная цена лота составляет 218 миллионов 428 тысячи 994 рубля 77 копейки. Финансирование капремонта котельной будет проводиться из бюджета Московской области и округа.

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#торги
В России представили аналог YouTube
ТАСС: запущено новое российское приложение, приближенное к YouTube
28 июня 2024, 16:32

Фото: IStock/anyaberkut

Российская компания Rteam представила видеохостинг «Платформа», который позиционируется как новый конкурент YouTube. Презентация состоялась в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий, сообщает ТАСС.
В России уже есть аналоги зарубежного YouTube, такие как «RuTube» и «VK Видео». Новое приложение в отличие от них будет максимально приближенным по интерфейсу и функционалу к американской платформе.

В релизе анонсировали, что видеохостинг «Платформа» будет иметь систему рекомендаций и продвижений для блогеров. Видеоролики распознаются на русском и английском языках и транслируются в качестве до 4К. Сейчас платформа выдерживает до 240 тысяч запросов в секунду и имеет внутреннюю систему ограничений - ролики, нарушающие правила сервиса и законодательство РФ будут блокироваться.

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Автобусы «Мострансавто» доставят участников «Поезд памяти» в парк «Патриот»
28 июня 2024, 16:16

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Автобусы «Мострансавто» перевезут участников проекта «Поезд памяти» в парк «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках военно-патриотического проекта «Поезд памяти» автобусы Мострансавто 1 июля 2024 года доставят школьников и сопровождающих их лиц в парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».

«Для перевозки будут использованы комфортабельные автобусы большого класса с жёлтыми проблесковыми маячками, как того требуют правила организованной перевозки группы детей. Транспортные средства оборудованы всеми необходимыми системами безопасности: сиденьями с ремнями, тахографами, спутниковыми навигационными системами. Перед выходом на маршруты автобусы пройдут тщательную предрейсовую проверку, а водители получат инструктаж по безопасности перевозок детей», — поделились в пресс-службе.

В этом году «Поезд памяти» проходит уже в третий раз. 20 июня специальный состав со старшеклассниками из восьми стран СНГ отправился из Москвы в Брест. В течение двух недель школьники посетят 15 городов, которые сыграли важную роль в Победе в Великой Отечественной войне.

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В Подмосковье прошел отборочный этап чемпионата «Абилимпикс»
28 июня 2024, 16:00

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В подмосковном колледже «Энергия» прошел отборочный этап чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнованиях проводились ья по компетенциям «Парикмахерское искусство», «Малярное дело️» и «Сухое строительство и штукатурные работы».
«В Реутов для участия в чемпионате по парикмахерскому искусству приехали школьники и студенты из разных регионов России: Московской, Липецкой, Тамбовской, Ленинградской, Калужской областей, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. В Балашихе на чемпионат по компетенциям «Малярное дело» и «Сухое строительство и штукатурные работы» приехали 15 школьников и 7 студентов из Санкт-Петербурга, Псковской, Калининградской, Курской, Владимирской, Тамбовской, Калужской, Костромской, Смоленской, Архангельской и Московской областей», — поделились в пресс-службе.

К концу июля станут известны результаты соревнований и определены финалисты. В августе станут известны имена участников, которые с 25 по 29 октября представят свои команды на финальных состязаниях в Москве.

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Меняется расписание электричек МЦД-4, Киевского и Горьковского направлений
28 июня 2024, 15:55

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений меняется с 28 июня по 21 июля из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Ремонтные работы будут проводить на первом пути станции Железнодорожная и первом пути перегона Железнодорожная — Реутов с 23:50 пятницы до 23:50 23:50 воскресенья 28-30 июня, а также 5-7, 12-14 и 19-21 июля», — говорится в сообщении.
В связи с работами часть рейсов отменят, интервал между электричками увеличится. Кроме того, изменится количество остановок на маршрутах.

Уточнить актуальное расписание пригородных поездов пассажиры могут на официальном сайте ЦППК, а также в мобильном приложении компании.

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Приставы приостановили производство по взысканию долгов Алексея Навального*
Глава ФССП: производство по взысканию долгов Навального* приостановлено
28 июня 2024, 15:39

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба Мосгорсуда

Глава ФССП Дмитрий Аристов заявил, что Федеральная служба судебных приставов приостановила производство по принудительному взысканию долгов Алексея Навального*. Об этом пишет «Интерфакс».
Уточняется, что производство остановлено до решения вопроса с правопреемником Навального*. В настоящее время ведомство не получало судебного решения о процессуальном правопреемстве.

После этого судебные приставы произведут замену должника. Примечательно, что Аристов не назвал сумму долгов Навального*.

Напомним, Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 16 февраля текущего года. С 2021 года Навальный* находился под стражей, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный.

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В России завели дело о реабилитации нацизма против историка Эйдельман*
28 июня 2024, 15:39

Фото: iStock/Akintevs

Московские следователи возбудили уголовное дело против историка и блогера Тамары Эйдельман* по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Расследование проводится по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) на основе материалов ведомственной проверки. Прокуратура, инициировавшая уголовное преследование, обнаружила в ходе мониторинга признаки нарушения закона в действиях Эйдельман*.

Историку грозит до пяти лет лишения свободы за видеоролик, размещенный на ее YouTube-канале в мае. В этом видео она назвала празднование Дня Победы пропагандой и выразила спорные мнения о ветеранах и роли СССР во Второй мировой войне.

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* внесена Минюстом в реестр иноагентов
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Вырастут пенсии, подорожают ЖКУ, водка и загранпаспорт: что изменится для россиян с 1 июля
Пенсионные реформы и льготы на ЖКХ: что изменится с 1 июля 2024 года
28 июня 2024, 15:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

В июле текущего года вступит в силу множество нововведений. С начала следующего месяца в России прекращает действовать программа льготной ипотеки, крепкий алкоголь подорожает и вырастут тарифы ЖКХ.
О том, какие законы вступают в силу с начала июля, и как они повлияют на жизнь россиян, расскажет редакция «Радио 1».

Некоторые категории пенсионеров получат доплаты


С 1 июля 2024 ряд пенсионеров получат доплаты. В эту категорию граждан войдут те, кому исполнилось 80 лет. Уточняется, что им будет повышена фиксированная выплата на 100%, что составит более 8 тысяч рублей. Также люди, которые получили первую группу инвалидности в июне, получат доплату в размере 8134,88 тысяч рублей.

Новый порядок получения пенсии


С 1 июля порядок определения способа выплаты пенсионных накоплений станет проще. Благодаря нововведениям большее число граждан РФ сможет получить накопительную пенсию единовременно, а не в виде регулярной выплаты. Кроме того, новый порядок получения пенсии упростит работу сотрудников фондов.

Платежи за ЖКУ вырастут


В следующем месяце впервые с 2022 года будут проиндексированы тарифы на коммунальные услуги — водоснабжение, газоснабжение и электроэнергию. Повышение тарифов произойдет на 4–15%, в зависимости от субъекта РФ.

В столице повышение произойдет на 11%. Однако жителей Санкт-Петербурга нововведение не затронет. Губернатор Александр Беглов пояснил, что по причине роста городского бюджета плановое повышение тарифов проводиться не будет.

Пенсионеры смогут платить за жилье без комиссий


С 1 июля текущего года запрещается взимать банковские комиссии при внесении квартплаты рядом категорий льготников. Данное правило распространяется на многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Примечательно, что взимать комиссию по-прежнему разрешается в том случае, если квитанция оплачивается в почтовом отделении, а не в банке.

Крепкий алкоголь подорожает


С 1 числа следующего месяца вводятся новые минимальные цены розничной продажи крепкого алкоголя. 0,5 л водки подорожает с 281 до 299 рублей, а коньяка — с 517 до 556 рублей.

С этого же числа гостиницы и рестораны, которые занимаются порционной продажей крепких напитков, будут обязаны передавать в государственную базу ЕГАИС информацию о продаже или использовании алкоголя.

Загранпаспорт обойдется дороже


С 1 июля этого года повышается стоимость госпошлины за выдачу ряда документов, среди которых загранпаспорта на детей и взрослых, вид на жительство и регистрация иностранцев. Теперь за получение загранпаспорта необходимо будет заплатить 6 тысяч рублей для взрослого, для детей до 14 лет — 3 тысячи рублей.

Банки будут возвращать украденные у клиентов деньги


С 25 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому финансовые организации (банки) должны возвращать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Это произойдет в том случае, если они были переведены на счет мошенников, находящийся в специальной базе ЦБ РФ.

Банки и платежные системы будут обязаны проверять подозрительные транзакции и приостанавливать на 2 дня перевод средств — даже если клиент дал на него свое согласие. Ожидается, что за указанный срок обманутый клиент осознает, что находится под влиянием преступников.

Льготная ипотека уходит


С 1 июля этого года прекращает свое действие программа льготной ипотеки «Господдержка» на покупку квартир в новостройках под 8% годовых. Напомним, программа льготной ипотеки была запущена в 2020 году, чтобы поддержать покупателей и строительную отрасль в условиях пандемии.

Единый реестр многодетных семей


Со следующего месяца в РФ начнет свою работу реестр многодетных семей. На сегодняшний день такой статус бессрочно получают при наличии 3 и более детей, что дает возможность претендовать на разные виды социальной поддержки.

Реестр упростит процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, предоставляющими различные виды поддержки многодетным семьям. Перечень будет вестись для учета сведений о семьях и оказания им своевременной помощи. Также ожидается появление единого удостоверения многодетной семьи. Оно будет доступно как в бумажном, так и в электронном виде.

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#закон
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Власти Подмосковья защитили права ТСН Котельников на управление своими домами
28 июня 2024, 15:17

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Встречу с представителями трёх товарищество собственников недвижимости (ТСН) городского округа Котельники — «Зелёный остров», «Наш дом» и «Строителей 5» — провели заместитель министра по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области Эдуард Сущенко и глава округа Сергея Жигалкина, сообщает пресс-служба министерства.
«Главной темой обсуждения стало управление многоквартирными домами и их ресурсоснабжение, в частности — расторжение прямых договоров с жителями», — говорится в сообщении.
По итогам встречи было решено, что до 15 июля должны быть заключены договоры с жителями на предоставление услуг по водоснабжению и водоотведения, а также по отоплению. Кроме того, будет проведена сверка задолженностей с ресурсоснабжающей организацией. Ситуация остаётся на контроле областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ранее жители пожаловались, что на них оказывают давление, чтобы передать управление домами от ТСН управляющим компаниям. Для этого использовалось расторжение договоров на снабжение ресурсами под предлогом образовавшихся долгов.

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#жильё
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Педагог из Дубны стал призером областной олимпиады по математике
28 июня 2024, 15:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Педагог из Дубны стал призером областной олимпиады по математике среди учителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В Московской области подвели итоги олимпиады учителей по математике, в которой приняли участие лучшие педагоги региона.

«Одним из призёров соревнования стал Михаил Нуякшин, учитель физико-математического лицея имени В. Г. Кадышевского. Во втором очном туре олимпиады участвовали 60 педагогов из 22 муниципальных образований Подмосковья, а также коллеги из Нижегородской области, Москвы и даже Абу-Даби, где находится филиал гимназии Примакова», — поделились в пресс-службе.

Математический блок олимпиады включал задачи, которые проверяли глубокие знания участников в области математики. Кроме того, педагоги должны были продемонстрировать свои навыки в решении задач нестандартными способами и в создании эффективных и инновационных подходов к обучению.

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