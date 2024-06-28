В подмосковном посёлке Миронцево отремонтируют котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт котельной проведут в посёлке Миронцево городского округа Солнечногорск, подряд на выполнение работ и поставку оборудования выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать котельную, в том числе — обновить системы диспетчеризации и автоматизации, заменить насосное оборудование и автоматику безопасности трёх котлов», — говорится в сообщении.Работы должны быть завершены в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 218 миллионов 428 тысячи 994 рубля 77 копейки. Финансирование капремонта котельной будет проводиться из бюджета Московской области и округа.
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