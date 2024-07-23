Капремонт дошкольного отделения гимназии в Рузе завершат до начала учебного года

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание дошкольного отделения гимназии №1 в Рузском городском округе капитально ремонтируют, в настоящее время работы выполнены на 75%, полностью их должны завершить до 1 сентября, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте рабочие монтируют фасад, устанавливают дверные блоки, укладывают напольную и настенную плитку, монтируют каркас подвесных потолков, а также благоустраивают территорию вокруг детского сада — устанавливают детские игровые площадки, обустраивают проезды и тротуары», — говорится в сообщении.В работах заняты 57 человек, используется четыре единицы специальной техники.
В министерстве подчеркнули, что строительство ведётся в соответствии с утверждённым графиком, и 1 сентября этого года дети смогут прийти в обновлённый детский сад.
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Лев Каштанов