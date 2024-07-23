В солнечногорском посёлке Голубое завершают строительство школы на 1375 мест

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 1375 учеников, возводят в посёлке Голубое городского округа Солнечногорск, сейчас строительная готовность объекта уже превысила 90 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте продолжают обустраивать внутренние коммуникации и слаботочные сети, ведётся чистовая отделка помещений, укладка финишных покрытий полов, а также благоустройство пришкольной территории — установка спортивных и игровых площадок, устройство проездов и тротуаров», — говорится в сообщении.Площадь четырёхэтажного здания составляет более 28 тысяч квадратных метров. Отмечается, что новая школа станет самой большой в округе Солнечногорск. Она откроется 1 сентября текущего года.
Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Образование».
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Лев Каштанов