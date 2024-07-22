Вокруг нового детсада в Подольске завершают благоустройство

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, построили на Вокзальной улице в Подольске, в настоящее время в здании завершаются последние работы, необходимые для сдачи объекта в эксплуатацию, благоустройство прилегающей территории также почти закончено, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В трёхэтажном здании детского сада проводят пусконаладку инженерных систем и установленного оборудования, наводят порядок в помещениях и расставляют мебель. На прилегающей территории организовано уличное освещение, посажены деревья и кустарники, а также газонная трава. Продолжается обустройство игровых площадок — их будет двенадцать: по одной на каждую группу», — говорится в сообщении.В детском саду есть игровые и спальни, музыкальный и спортивный залы и прочие необходимые помещения, коме того. В здании установлены два лифта: пассажирский и грузовой.
Новый детский сад откроет двери для воспитанников 1 сентября.
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