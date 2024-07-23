В подольском ЖК «Новая Щербинка» построят детсад на 140 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников, появится на территории жилого комплекса «Новая Щербинка» в городском округе Подольск, министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство, сообщает пресс-служба ведомства.
«Застройщик — компания «Квартал-инвестстрой» — возведёт трёхэтажное здание площадью свыше 2,3 тыс. квадратных метров. Там оборудуют все необходимые помещения для шести групп: игровые, спальни, столовую с кухней, физкультурный и музыкальный залы и медпункт. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что ЖК «Новая Щербинка» состоит из 20 жилых корпусов высотой от 3 до 8 этажей. На территории жилого комплекса предусмотрена школа на 500 учеников и два детских сада, которые вместе смогут принять 320 воспитанников.
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