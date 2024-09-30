Как проходит капитальный ремонт в городах Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На прошлой неделе представители проектов Центра управления проектами (ЦУП) Фонда капитального ремонта Московской области посетили различные города и районы региона для оценки хода работ и встречи с жителями и представителями местных властей, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках инспекционной поездки специалисты побывали в следующих населённых пунктах: Подольск (микрорайон Климовск), Одинцово, Раменское, Дубна, Люберцы, Балашиха, Ступино, Жуковский, Видное и Королёв.
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«Выездные мероприятия позволяют не только контролировать ход капитального ремонта, но и поддерживать связь с жителями. Открытость и доступность руководителей проектов Фонда капремонта позволяет нам использовать обратную связь для улучшения реализации программы, а соответственно — развития всего региона», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
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Дайана Хусинова