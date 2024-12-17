В селе Покровское под Истрой обновят тепловые сети

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать теплосети от ТК-8 до ж/д Центральная 15а; от ТК-3 до ж/д № 18, № 15 по ул. Майская; от ТК-13 до здания библиотеки ж/д № 5, по ул. Майская; от котельной до ж/д № 12, по ул. Майская, до здания школы», — говорится в сообщении.Завершить капитальный ремонт указанных теплосетей планируется в будущем году.
Начальная цена лота составляет 177 миллионов 296 тысяч рублей. Заявки принимаются до 13 января 2025 года.
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