В Подмосковье отремонтировали инженерные сети более чем в 400 домах

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
«Масштабные работы включали в себя обновление систем канализации, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения», — отмечается в сообщении.Глава МинЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что в будущем году объём капремонта инженерных систем многоквартирных домов значительно увеличится.
«В следующем году мы нарастим темпы, обновив сети ещё в более чем 1000 домов», — сказал Антон Велиховский.Он добавил, что целью программы капремонта является обеспечение комфортного проживания для все жителей Подмосковья.
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