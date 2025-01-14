Капремонт лицея в Истре завершат к началу нового учебного года

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
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Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
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Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
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В здании лицея, расположенном по адресу: Истра, улица Босова, дом №17а, ведётся капитальный ремонт, в настоящее время на объекте завершаются демонтажные работы. Открыть обновлённый лицей планируют в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас демонтажные работы в здании выполнены на 85%. После демонтажа внутренних конструкций начнутся общестроительные работы. На объекте занято свыше 50 человек, используются две единицы техники», — отмечается в сообщении.Общая площадь лицея составляет 6.5 тыс. квадратных метров. В ходе капитального ремонта там обновят фасад, кровлю и входные группы, заменят все инженерные системы, проведут отделку помещений и установят новую мебель и оборудование. На пришкольной территории будет проведено благоустройство.
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