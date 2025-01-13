Строители отчитались о ходе капремонта общежития колледжа в Волоколамске

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Капитальный ремонт общежития Красногорского колледжа, расположенного в Новосолдатском переулке в Волоколамске, в настоящее время находится на стадии демонтажа, завершить работы планируется в текущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте работают 14 человек, задействовано четыре единицы техники. Сейчас выполнена половина демонтажных работ: продолжается демонтаж полов и стен. После этого строители приступят к отделке», — говорится в сообщении.Общая площадь общежития составляет более 2,7 тыс. квадратных метров. В рамках капитального ремонта здесь обновят фасад, кровлю и входную группу, проведут утепление перекрытий, установят систему водостока, поменяют инженерные сети и выполнять отделочные работы внутри помещений. Кроме того, в общежитие закупят новое оборудование и мебель.
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