В 2025 году капремонт ждёт более 4 тыс. подмосковных домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Фонд капитального ремонта Московской области в новом году планирует отремонтировать более 4 тыс. многоквартирных домов. Такими планами поделились в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
«Среди запланированных работ – замена 362 лифтов в 142 МКД; ремонт 2169 кровель; обновление 1 тыс. фасадов; замена систем газоснабжения в 689 домах; ремонт внутренних инженерных коммуникаций в 1262 домах. Сюда входит обновление систем водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения», – отметили в ведомстве.Самое большое количество зданий рассчитывают отремонтировать в городских округах Подольск, Балашиха, Воскресенск, Красногорск и Лобня.
«В 2024 году специалисты Фонда капитального ремонта Московской области отремонтировали и обновили свыше 3 тыс. многоквартирных домов региона. Изменения жилищных условий почувствовали порядка 350 тыс. жителей Подмосковья. В 2025 году число отремонтированных жилых строений вырастет. После комплексного капремонта многоквартирные дома приобретают обновлённый внешний вид, улучшенные технические характеристики и современное оборудование», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.
Читайте также:
В Подмосковье в праздники устранили 50 утечек на сетях водо- и теплоснабжения
Жителям Подмосковья рассказали, когда ждать роста тарифов на коммунальные услуги
В Подмосковье с начала года отремонтировали более 1,7 тыс. подъездов
Лора Луганская