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В 2025 году капремонт ждёт более 4 тыс. подмосковных домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Фонд капитального ремонта Московской области в новом году планирует отремонтировать более 4 тыс. многоквартирных домов. Такими планами поделились в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
«Среди запланированных работ – замена 362 лифтов в 142 МКД; ремонт 2169 кровель; обновление 1 тыс. фасадов; замена систем газоснабжения в 689 домах; ремонт внутренних инженерных коммуникаций в 1262 домах. Сюда входит обновление систем водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения», – отметили в ведомстве.
Самое большое количество зданий рассчитывают отремонтировать в городских округах Подольск, Балашиха, Воскресенск, Красногорск и Лобня.


«В 2024 году специалисты Фонда капитального ремонта Московской области отремонтировали и обновили свыше 3 тыс. многоквартирных домов региона. Изменения жилищных условий почувствовали порядка 350 тыс. жителей Подмосковья. В 2025 году число отремонтированных жилых строений вырастет. После комплексного капремонта многоквартирные дома приобретают обновлённый внешний вид, улучшенные технические характеристики и современное оборудование», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

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На посвящённый сохранению природы конкурс представили более 3 тыс. рисунков
10 января 2025, 21:41

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Мытищах торжественно наградили победителей V юбилейного конкурса детских экопроектов Московской области ЭПОПОДМОСКОВЬЕ.РФ. Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, церемония объединила юных художников, их наставников и всех неравнодушных к проблемам экологии.
В этом году в конкурсе участвовали более 3 тыс. работ детей и подростков из разных уголков Подмосковья. Участники представили проекты в виде рисунков, экоплакатов, а также фото- и видеоматериалов, посвящённых сохранению окружающей среды. Конкурс проводится уже четыре года и стал важным событием для молодёжи. За всё время он привлёк более 50 тыс. юных талантов.
«Проведение таких конкурсов очень важно. Проекты, представленные сегодня, – не просто работы, а отражение будущего нашего региона. Они помогут сохранить природу Подмосковья, сделать его чище и красивее», – подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.
Победители получили ценные призы и подарки, а также приняли участие в концерте, который завершил мероприятие. Выступления творческих коллективов создали атмосферу радости и вдохновения.

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Под Дмитровом завершили рекультивацию 50-летнего полигона отходов «Непейно»
10 января 2025, 21:32

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Дмитровском городском округе завершили рекультивацию полигона твёрдых коммунальных отходов «Непейно». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Полигон принимал отходы с 1975 года. За почти полувековую историю на нем скопилось 1,6 млн. кубометров мусора, а площадь складирования превысила 12 га. В 2019-м полигон закрыли. В 2022 году по заказу администрации округа работники ООО «Строймонтаж» приступили к его рекультивации», – рассказали в ведомстве.
Выполнены работы по перепланировке захороненных отходов, террасированию, уплотнению откосов, обустройству армогрунтовой стены. На полигоне установили системы сбора и очистки фильтрата, активную систему удаления и обезвреживания свалочного газа. Тело объекта накрыли изоляционным покрытием из геосинтетических и минеральных материалов.

В результате рекультивации улучшились условия жизни 165 тыс. дмитровчан, в первую очередь тех, кто живёт в непосредственной близости от полигона. Это жители посёлков Непейно, Орудьево, Шелепино, Пруды и Рыбное.

Работы по рекультивации 27 полигонов твёрдых коммунальных отходов стартовали в Подмосковье в 2019 году. Их проводили в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

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В Подмосковье перед Новым годом незаконно срубили 27 хвойных деревьев
10 января 2025, 19:56

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье в период проведения операции «Ёлочка-2024» было незаконно срублено 27 хвойных деревьев. Об этом по итогам операции, проходившей с 16 по 31 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Целью операции было пресечение незаконной заготовки на землях лесного фонда ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников.
«Мобильные группы из сотрудников лесной охраны с представителями правоохранительных органов, казачьих обществ и общественными лесными инспекторами провели почти 1,7 тыс. патрулирований участков леса, на которых растут хвойные молодняки и лесные культуры. Выявлено 17 фактов незаконной рубки. Всего нарушители срубили 27 деревьев», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Евгений Агулов.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Нарушения отмечены на территории Бородинского (3 дерева), Виноградовского (2), Московского учебно-опытного (9), Наро-Фоминского (3), Ногинского (1), Подольского (2) и Ступинского (7) лесничеств. По оценкам специалистов причинённый лесному фонду вред превысил 1 млн рублей. Материалы о незаконных рубках направлены в правоохранительные органы.

В комитете напомнили, что закон предусматривает серьёзное наказание за незаконную рубку деревьев. Административное наказание предусматривает штраф до 5 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. рублей – для юрлиц. Если ущерб превышает 5 тыс. рублей, нарушителя ждёт уголовная ответственность.

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Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
10 января 2025, 19:21

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Московского Художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова.
Последний год Добровольская боролась с тяжёлой болезнью. В заявлении театра говорится, что за 33 года актриса сыграла на его сцене десятки главных ролей.

Уточняется, что первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в «Чайке». Театр скорбит и выражает глубокие соболезнования семье артистки.

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В семи округах Подмосковья отремонтировали остановки общественного транспорта
10 января 2025, 19:21

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На региональных дорогах семи городских округов Московской области отремонтировали остановочные павильоны. Работы проводили специалисты Мосавтодора, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта отремонтированы остановки на Рогачёвском шоссе в посёлке совхоза Останкино Дмитровского городского округа, ул. Ново-Никольской в Красногорске, ул. Вертлинской в Солнечногорске, ул. Ракетостроителей в Долгопрудном, на Осташковском шоссе в деревне Пирогово городского округа Мытищи, а также на ул. Гагарина в рабочем посёлке Лесном Пушкинского городского округа», – уточнили в министерстве.
Там напомнили, что уборочные и ремонтные работы на подмосковных региональных дорогах идут круглосуточно. Обследование дорожной сети проводят каждую неделю. Особое внимание специалисты уделяют элементам дорожной инфраструктуры – остановкам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам.

Все работы отслеживает специализированная система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

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#московская область
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В Балтийском море дрейфует потерявший управление танкер с тоннами нефти
DPA: неуправляемый танкер с 99 тысячами тонн нефти дрейфует у берегов ФРГ
10 января 2025, 19:18

Фото: iStock/Dikuch

Танкер под флагом Панамы, потерявший управление, дрейфует в Балтийском море у берегов Германии. Об этом информирует агентство DPA.
Уточняется, что на борту находится порядка 99 тыс тонн нефти. По данным агентства, танкер следовал из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.

В настоящий момент угрозы для окружающей среды нет. Экипаж остается на борту судна, необходимость в эвакуации отсутствует, говорится в материале источника.

Ранее сообщалось, что 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма. Как уточняли оперативные службы, перевозилось порядка 9,2 тыс тонн нефтепродуктов.

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Школьникам рассказали, как использовать QR-коды для сообщений о травле
Омбудсмен Мишонова рассказала, как использовать QR-коды для сообщений о травле
10 января 2025, 19:13

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

В школах Московской области появились QR-коды для сообщений о травле в учебном заведении.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала в беседе с «Радио 1» о том, как QR-код будет работать.

«Нужно отметить, что QR-код в каждой школе уникальный, поэтому важно сканировать его в своей школе. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва мы сейчас внедряем систему QR-кодов, через которые школьники попадают в чат-бот. Он предлагает несколько кнопок и, в зависимости от выбора ребенка, последуют дальнейшие действия», — пояснила Мишонова.

По ее мнению, QR-код поможет перезагрузить систему образования, а также предотвратить развитие конфликтов, которые переходят в травлю.

«Сначала ребенок переходит по QR-коду в чат-бот, выбирает то происшествие, которое его тревожит, и, по желанию, оставляет контактные данные: телефон, номер школы, класса и тд. Мы фиксируем жалобу и стараемся ему помочь. Если школьник не хочет разглашать данные, то мы предлагаем ему телефон доверия и психолога», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье.

Мишонова отметила, что распространение QR-кодов на другие школы региона произойдет после периода тестирования нововведений. По ее словам, примерно в течение месяца после окончания теста QR-коды будут в каждой средней школе (5-9 класс).

«Моя задача показать детям, что есть пограничная полоса, так как они не доверяют ни психологам, ни учителям, а также могут бояться рассказать о травле родителям. Мы хотим повысить степень доверия к нашему институту, а также запустить процессы по перезагрузке всей системы помощи и профилактики таким детям. Хочется подчеркнуть, что мы являемся первыми в стране, кто подошел к этому вопросу с цифровой стороны», — заключила Мишонова.

Доктор психологических наук, детский психолог Оксана Защиринская заявила, что QR-коды для сообщений о травле в школах существенно снизят эту проблему. По ее мнению, не стоит беспокоиться о том, что ребенка, который подвергся травле, также будут дразнить за то, что он обратился за помощью через QR-код.

«Сегодня дети научились жаловаться. Это абсолютно нормальная тенденция среди молодежи: быть чем-то недовольными и это обсуждать. Поскольку сейчас дети обладают цифровым мышлением, то они спокойно будут пользоваться таким новшеством. Я считаю, что это хорошая идея», — добавила психолог.

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В Шатуре завершили рекультивацию полигона коммунальных отходов
10 января 2025, 19:05

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Завершена рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов «Шатурский», сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Работы проходили в рамках федерального проекта «Чистая страна».
«Полигон принимал и складировал ТКО с 1964 года. За долгое существование он скопил около 1,4 млн кубометров отходов. Ликвидация накопленного вреда началась осенью 2022 года. Работы на площади свыше 14 га проводила подрядная организация ООО «Техноконцепт». На объекте смонтированы системы активной дегазации и сбора фильтрата методом обратного осмоса, предусмотренные проектными решениями», – рассказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что после рекультивации экологические условия улучшились для 38 тыс. человек, проживающих в Шатуре.

Работы по рекультивации 27 полигонов твёрдых коммунальных отходов стартовали в Подмосковье в 2019 году. В 2024 году прекратили негативное воздействие на окружающую среду полигоны «Сафоново» в Раменском городском округе, «Воловичи» в Коломне и «Егорьевский».

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#шатура
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#московская область
#минэкологии мо
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Разработчик видеоигр Сахнов предостерёг от их полного запрета в России
10 января 2025, 18:16

Фото: iStock / scyther5

Госдума может принять решение о защите несовершеннолетних от деструктивного контента, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Депутатам поступают обращения о том, что во многих современных видеоиграх встречаются сюжеты, содержащие агрессию, насилие и пропаганду чуждых ценностей.
К видеоиграм в последние годы значительно усилилось внимание со стороны государства. Президент высказывал много предложений по развитию видеоигровой индустрии в России, напомнил «Радио 1» преподаватель ВШЭ и РАНХиГС, основатель компании Vengeance Games LLC Константин Сахнов.
«Именно поэтому разработчики игр обращают внимание на предложения Госдумы, так как они во многом противоречат тем заявлениям, которые делал Владимир Путин. Игры для России – очень важный сегмент. Он приносит налоги в государственную казну, но это ещё и инструмент мягкого влияния. Через игры собственная культура происходит распространяется в других государствах. Например, США и Пентагон давно спонсируют различные проекты типа Call of Duty, Польша спонсирует «Ведьмака» и так далее. Президент говорил, что это хорошая инициатива. Мы тоже должны продвигать российскую культуру через игры. Было бы здорово, чтобы Госдума пересмотрела свои законопроекты и внимательно изучила, насколько игровая индустрия для нас важна», – отметил эксперт.
По словам Сахнова, игры с элементами насилия, наоборот, – ключевой фактор снижения насилия в обществе. На эту тему существует множество исследований.
«Мнения о том, что агрессивные игры провоцируют насилие, бытовали в 80-х и 90-х годах ХХ века, но все эти исследования опровергли. И современные исследования 2000-х, 2010-х, 2020-х годов показывают, что игры значительно снижают насилие в обществе. Проще говоря, парни лучше виртуально друг с другом постреляются, чем выйдут за гаражи и побьют друг друга», – привёл пример собеседник «Радио 1».
Однако существует и проблема злоупотреблении играми. Есть люди с психологическими отклонениями, и это вопрос уже не к играм, а, скорее, к их психологическому состоянию.
«Существуют люди, подверженные зависимостям, и они гораздо больше увлекаются азартными играми. Этот тоже нельзя упускать. Если, например, подросток проводит сутки за видеоиграми, нужно смотреть, что у него в семье и в школе. Может, у него какая-то неблагополучная ситуация, и этот он нуждается в помощи и поддержке. Нормальный человек использует игры как отдых и развлечение, но развлекаться по 10 часов в день – это странно», – добавил Сахнов.
Основной контингент потребителей игр – не подростки и не дети, обратил внимание преподаватель. Это взрослые люди, в основном старше 35 лет, которые играют в игры и платят за них, чтобы отдохнуть и развлечься.
«Компьютерные игры крайне нужны России, их нужно всячески поддерживать, но при этом держать руку на пульсе, контролировать, продвигать нашу культуру. Полностью запретить компьютерные игры – очень опасная инициатива. Она приведёт к тому, что огромное количество игр будет пиратским способом попадать в Россию, в том числе игры, которые не хотелось бы здесь видеть. Например, у нас есть закон об иноагентах, который касается различных НКО, спонсируемых другими странами, с целью деструктивной деятельности в России. Логично ввести аналогичный закон, который позволил бы точечно блокировать игры, нацеленные против России», – предложил специалист.
Он уверен, что 99% игровых продуктов – либо позитивные, либо просто развлекательные, без какой-либо дополнительной коннотации. Поэтому полный запрет всех игр – очень опасная для России тенденция.

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