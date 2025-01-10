В 2025 году капремонт ждёт более 4 тыс. подмосковных домов

В Подмосковье в период проведения операции «Ёлочка-2024» было незаконно срублено 27 хвойных деревьев. Об этом по итогам операции, проходившей с 16 по 31 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.