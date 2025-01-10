В Шаховской капитально отремонтируют спорткомплекс

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Спорткомплекс «Шаховской ДОК», расположенный в рабочем посёлке Шаховская на 1-й Советской улице, в этом году ждёт капитальный ремонт, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию и выполнить капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: 1-я Советская улица, дом №61, а также поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта. Площадь здания спорткомплекса — 516 квадратных метров. Завершить работы нужно в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 108 миллионов 653 тысячи 792 рубля 24 копейки. Заявки принимаются до 24 января.
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