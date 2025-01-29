Подмосковный пассажиропоток за пять лет увеличился на 80 млн

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Пассажиропоток в Московской области с 2019 года увеличился на 80 млн. Такие данные привёл зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
«За 2024 год пассажиропоток составил почти 800 млн. В Московской области насчитывается почти 2 тыс. маршрутов, на линии выходит около 8 тыс. автобусов. 46% поездок совершено по социальным картам», – сообщил Гержик в ходе Открытой трибуны в Мособлдуме.В региональном парламенте в среду проходит Открытая трибуна на тему «О мерах по повышению качества транспортного обслуживания населения Московской области».
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Лора Луганская