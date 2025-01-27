Капремонт моста у рузской деревни Поречье завершат в мае

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Капитальный ремонт моста через Москву-реку проводят рядом с деревней Поречье Рузского городского округа, в марте из-за работ движение там временно перекроют, а в мае обновлённый мост откроют для транспорта, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«В настоящее время на мосту завершено устройство шпунтового ограждения одной из промежуточных опор, начался её ремонт и устройство технологических площадок. С 1 марта движение по мосту полностью перекроют и начнут демонтаж дорожной одежда и пролётного строения. В мае все работы завершат и проезд вновь откроется», — говорится в сообщении.Отмечается, что на время перекрытия моста будет организован проезд через деревню Марково. Из-за объезда время в пути увеличится на 15 минут.
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Лев Каштанов