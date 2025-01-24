Остановочные павильоны отремонтировали в семи городских округах Подмосковья

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Сотрудники Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на региональных дорогах в семи городских округах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки на ул. Текстилей в Ногинске, Тимоновском шоссе в Солнечногорске, ул. Рогова в посёлке Кировский городского округа Лотошино, ул. Дорожная в посёлке совхоза Останкино Дмитровского городского округа, ул. Фединской в селе Федино городского округа Воскресенск, в деревне Ишино городского округа Чехов и в селе Братовщина в Пушкинском городском округе», – рассказали в ведомстве.В Минтрансе напомнили, что уборочные и ремонтные работы на региональных дорогах проводят круглый год. Дорожную сеть обследуют еженедельно. Особое внимание уделяют элементам дорожной инфраструктуры – остановкам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам.
Все работы отслеживают с помощью Системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.
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Лора Луганская