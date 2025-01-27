В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на четырёх перекрёстках

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы светофоров изменили на четырёх перекрёстках Московской области за прошлую неделю специалисты «Мосавтодора», преобразования коснулись организации проезда в округах Ленинский, Серпухов, Мытищи и Красногорск, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Ленинском округе поменяли работу светофора на перекрёстке Володарского шоссе с улицей Василия Молокова в посёлке Молоково: время заезда с шоссе было увеличено на семь секунд. В округе Серпухов скорректировали светофор на перекрёстке у памятника танку Т-34-85 в деревне Калиново: там из-за дорожных работ на восемь секунд увеличили время проезда по дороге «Калиново — Дракино», — говорится в сообщении.Кроме того, режим работы светофора был изменён на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда №6411 в красногорском посёлке Путилково: в одну фазу объединили проезд по Путилковскому шоссе в сторону Химок и в сторону Митина. А в мытищинской деревне Пирогово перенастроили алгоритмы адаптивного светофора, регулирующего движение на перекрёстке Осташковского шоссе с Прибрежной улицей.
Работы по оптимизации дорожного движения в регионе продолжаются.
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