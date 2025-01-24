На ж/д станции Зеленоград-Крюково установили новые валидаторы

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Новые валидаторы заработали на железнодорожной станции Зеленоград-Крюково, они обеспечат более комфортную пересадку с пригородных электричек на поезда МЦД, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Теперь пассажиры могут валидировать транспортную или социальную карту, а также проездной документ со смартфона прямо на платформе — при пересадке с пригородного поезда на МЦД», — говорится в сообщении.Особо отмечается, что новые валидаторы предназначены исключительно для пересадки. Закрывать поездку с их помощью нельзя, так как в этом случае турникеты при выходе со станции не сработают.
Читайте также:
В Подмосковье отремонтируют более 1,4 тыс. дорог
На строящемся путепроводе на трассе А-105 в Ленинском округе установили пролёт
Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки спортинвентаря в автобусах
Лев Каштанов