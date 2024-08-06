Капремонт подмосковной гимназии им. Подольских курсантов завершат через год

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт начался 1 августа в здании гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, в настоящее время на объекте, построенном в 1937 году, проводятся демонтажные работы. Закончить ремонт планируется в августе 2025 года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте работают десять человек. Ведётся демонтаж внутренних конструкций: дверей, окон, полов и потолков», — отмечается в сообщении.В ходе капитального ремонта в здании гимназии заменят кровлю, обновят входные группы и фасад, а также потолки и лестницы, поставят новые окна и двери, заменят все инженерные сети и оборудование, проведут отделку помещений. В классах установят новую мебель и технику. Кроме того, в рамках капремонта благоустроят пришкольную территорию.
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