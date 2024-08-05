В Серпухове завершается ремонт школы №11

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу №11, расположенную на Центральной улице в Серпухове, капитально ремонтируют, в настоящее время работы вошли в завершающий этап, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте завершается устройство входных групп и монтаж фасадных конструкций. Ведётся обустройство инженерных коммуникаций, укладка полов, установка дверей и сантехнического оборудования. Электрическое оборудование практически смонтировано, ведутся работы п переключению на новый кабель», — говорится в сообщении.На пришкольной территории укладывают новый асфальт, устанавливают столбы для уличных фонарей и скамейки.
Все работы по капитальному ремонту школы, построенной в 1971 году, должны завершить 20 августа.
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