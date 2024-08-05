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В Серпухове завершается ремонт школы №11

05 августа 2024, 16:49
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Школу №11, расположенную на Центральной улице в Серпухове, капитально ремонтируют, в настоящее время работы вошли в завершающий этап, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте завершается устройство входных групп и монтаж фасадных конструкций. Ведётся обустройство инженерных коммуникаций, укладка полов, установка дверей и сантехнического оборудования. Электрическое оборудование практически смонтировано, ведутся работы п переключению на новый кабель», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории укладывают новый асфальт, устанавливают столбы для уличных фонарей и скамейки.



Все работы по капитальному ремонту школы, построенной в 1971 году, должны завершить 20 августа.

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Более 1,5 тыс. подмосковных детей-сирот получили увеличенные ежемесячные выплаты
05 августа 2024, 16:29

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ежемесячные выплаты в увеличенном размере в Подмосковье получили свыше 1,5 тыс. детей-сирот. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Там напомнили, что с 1 июля в Московской области увеличен размер ежемесячного пособия на приёмных и опекаемых детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
«В регионе в приёмных семьях воспитывается 15 тыс. детей. Семьи, в которых растут дети-сироты дошкольного возраста, с этого месяца начали получать увеличенную выплату в 17 тыс. 747 рублей. Таких детей в нашей области – свыше 1,5 тыс.», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что в этом году в области также увеличили ежегодную выплату для подопечных и приёмных детей до 45 тыс. рублей

Ежемесячная выплата на приёмных детей от 1 года до 7 лет равна величине прожиточного минимума на ребёнка в Московской области и в будущем она будет индексироваться.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 660 человек
05 августа 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Свыше 660 человек переселили из аварийного жилья в девятнадцати городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«667 человек было переселено из 264 авариный помещений в Сергиево-Посадском округе, Бронницах, Шаховской, Ступине, Пушкинском округе, Шатуре, Раменском, Серпухове, Павлово-Посадском округе, Щёлкове, Волоколамске, Электрогорске, Дмитровском округе, Мытищах, Клину, Красногорске, Дубне, Зарайске и Истре», — говорится в сообщении.
Всего за неделю было расселено более 11,1 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Переселенцы получили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, кроме того, некоторым переселенцам выплатили выкупную стоимость квартир.

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#подмосковье
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Ирина Волк передала картины и скульптуры своего отца Третьяковской галерее
05 августа 2024, 16:14

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Официальный представитель МВД России Ирина Волк передала в дар Третьяковской галерее картины и скульптуры своего отца Владимира Волка, который был членом Союза художников России. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что это очень важное событие в её жизни, поскольку на протяжении нескольких лет после смерти отца (его не стало в 2015 году) она бережно хранила его работы. Воспоминания о любви, мудрости и надёжности отца всегда в её сердце, добавила Волк.

Сотрудница МВД добавила, что в общей сложности передала галерее 17 картин и скульптур, чтобы приходящие ценители искусства могли любоваться его работами.

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#третьяковская галерея
#картины
#скульптура
#художник
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В Подмосковье капитально отремонтируют плотину на реке Теменка
05 августа 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт плотины проведут на пруду реки Теменка в деревне Капустино городского округа Чехов, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить капитальный ремонт плотины пруда на реке Теменка. Работы планируется закончить в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 44 миллиона 321 тысячу 760 рублей. Заявки принимаются до 27 августа.

Ремонт плотины планируется провести в рамках реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда», деньги на работы будут выделены из бюджета округа Чехов.

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#капитальный ремонт
#чехов
#комитет по конкуретной политике мо
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В Волоколамске в День железнодорожника наградили лучших работников
05 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

В Волоколамске День железнодорожника отметили награждением лучших работников отрасли и праздничным концертом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Среди волоколамцев есть ветераны производства, орденоносцы и целые трудовые династии этой важной для страны отрасли. Все они – наша общая гордость» – сказала временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова.
Лучшим труженикам транспортной отрасли вручили благодарственные письма. А победителей футбольного матча, приуроченного к профессиональному празднику, наградили памятными кубками.

Концертную программу открыла Валентина Кудрявцева песней «Родная маленькая станция». Вокальные и танцевальные номера представили солисты и творческие коллективы ЦКТ «Родники». Свои стихи, посвящённые железной дороге, прочитал волоколамский поэт Анатолий Барков.

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#волоколамск
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#подмосковье
#московская область
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Wildberries официально объединился с рекламной компанией Russ
05 августа 2024, 15:42

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

Маркетплейс Wildberries официально объединился с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Об этом сообщили в пресс-службе интернет-магазина.
Отмечается, что ООО «РВБ» взяло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами маркетплейса.

Новые изменения вступили в силу в офертах 5 августа.

Компания подчеркнула, что заранее уведомила своих партнёров и клиентов о предстоящей смене юрлица. При этом в работе Wildberries для клиентов ничего не изменилось – заказать товары и получить их в пунктах выдачи можно в штатном режиме как и раньше.

ООО «РВБ» была учреждена Wildberries и Russ в начале июля этого года. 65% компании принадлежат маркетплейсу, а остальные 35% – рекламной фирме. Генеральным директором назначен Роберт Мирзоян, который по совместительству является исполнительным директором группы Russ.

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#россия
#маркетплейс
#реклама
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Учительница из Волоколамска выиграла конкурс на премию губернатора
05 августа 2024, 15:42

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Светлана Макарчук, преподающая русский язык и литературу в Волоколамской средней общеобразовательной школы № 3, вошла в число 100 победителей конкурса губернатора Московской области на денежную премию для лучших учителей, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.
«Весь коллектив искренне рад успеху нашего коллеги. Желаем Светлане Николаевне новых достижений», — сказала директор школы Вера Бабушкина.
Светлана Николаевна является педагогом высшей категории. У ней 34-летний стаж преподавания, все эти годы она проработала в одной школе. Она также является автором методической разработки «Сборник заданий для формирования читательской грамотности на уроках русского языка и литературы».

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#педагоги
#премия
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В Бангладеш нарастают массовые беспорядки, счет погибших идет на сотни
Dhaka Tribune: протестующие в Дакке подожгли музей Муджибура Рахмана
05 августа 2024, 15:09

Фото: iStock/Lindrik

Протестующие в столице Бангладеш Дакке подожгли мемориальный музей Муджибура Рахмана, первого президента страны и отца подавшей в отставку премьер-министра Шейх Хасины. Об этом информирует Dhaka Tribune.
Сообщается, что участники беспорядков также подожгли один из офисов партии Шейх Хасины «Авами Лига», а также офис ее председателя.

Массовые беспорядки в Бангладеш против системы квот на государственные должности начались в июле. Первыми демонстрантами стали студенты в столице, затем протесты распространились на всю страну.

Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек. Протестующие считают, что эти квоты дискриминационны для всего остального населения, и выступают с резкой критикой правительства за недостаточные меры по борьбе с безработицей.

Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Уточнялось, что политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии. Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман объявил, что в стране сформируют временное правительство. Он добавил, что в планах также намечена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.

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#студенты
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#протесты
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В Россию возвращаются магазины Hugo Boss
Магазины Hugo Boss снова откроются в России в августе-сентябре
05 августа 2024, 15:07

Фото: iStock/Robert Way

Магазины немецкого производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии Hugo Boss снова откроются в России в августе-сентябре этого года. Об этом вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева сообщила в беседе с РИА Недвижимость.
Ранее сообщалось, что ритейлер «Стокманн» приобрёл ООО «Хьюго Босс Рус».

По словам специалиста, магазины откроются на тех же 19 площадках в Москве, где располагались ранее. Брендинг магазинов, включая название и эмблему, не изменится.

При этом само юридическое лицо будет переименовано в «Линк Фэшн» по требованию продавца.

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