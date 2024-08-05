Школу в посёлке Бакшеево откроют после ремонта к началу учебного года

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Режим работы местной школы, а также строительство котельной и состояние Дома культуры обсудил с жителями посёлка Бакшеево временно исполняющий полномочия главы городского округа Шатура Николай Прилуцкий в ходе рабочего визита, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Главный вопрос, который волновал жителей, — дальнейшая судьба местной школы. Встревоженным родителям сообщили, что в этом году образовательное учреждение снова откроет двери для учеников. До 1 сентября здесь проведут необходимый ремонт канализации и кровли, а обновить пол вызвались сами родители», — говорится в сообщении.Николай Прилуцкий также проверил ход строительства котельной: она будет обеспечивать горячей водой и отоплением местные многоквартирные дома и ряд социальных объектов. Кроме того, в посёлке планируется провести ямочный ремонт и обследовать кровлю ДК на предмет обновления. В Бакшееве также частично отреставрируют памятник воинам ВОВ, положат в сквере брусчатку и приведут в порядок контейнерные площадки.
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