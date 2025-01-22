Капремонт путепровода на Обуховском шоссе в Солнечногорске закончат в мае

Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области занимаются обеспечением эпизоотического благополучия региона. За последние пять лет количество случаев заболевания животных бешенством уменьшилось на 85%: в 2020 году было зарегистрировано 95 эпизодов, а в прошлом году — только 14. По каждому случаю были оперативно приняты меры для устранения инфекции.