Капремонт путепровода на Обуховском шоссе в Солнечногорске закончат в мае

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На Обуховском шоссе в Солнечногорске продолжается капремонт путепровода через железнодорожные пути, завершить работы планируется в мае текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Путепровод находится на участке между Ленинградским шоссе и деревней Скородумки. В ходе работ на объекте демонтировали часть дорожного полотна и укрепили конусы на опоре с левой стороны моста. Сейчас идёт подготовка к укреплению конусов с правой стороны. На время ремонта на объекте организовали реверсивное движение, которое регулируется светофором», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта на путепроводе заменят конструкции крайних опор, отремонтируют балки пролётного строения, сделают новые деформационные швы и обновят асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах.
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Лев Каштанов