Переход через Егорьевское шоссе в посёлке Красково достроят в IV квартале

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Строительство надземного пешеходного перехода через Егорьевское шоссе в посёлке Красково городского округа Люберцы завершат в IV квартале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для безопасного подхода к новой школе рядом с ЖК «Новокрасково». Сейчас на строящемся переходе завершили устройство фундамента южной башни-схода со стороны жилого комплекса «Новокрасково».
Как отметили в подмосковном Минтрансе, по окончании строительства будут обеспечены безопасный и комфортный переход через высокоинтенсивное Егорьевское шоссе, доступ к социальным объектам в северной и южной частях посёлка, к железнодорожной станции Коренево.
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«Завершить работы планируется в IV квартале текущего года. Новый переход соединит ЖК и ул. КСЗ в районе д.10. Искусственное сооружение будет включать пролётное строение, башни-сходы, оборудованные для маломобильных групп граждан, с лифтами грузоподъемностью до 1 тыс. кг. Предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурная подсветка и обустройство пешеходных зон», – рассказали в ведомстве.
Как отметили в подмосковном Минтрансе, по окончании строительства будут обеспечены безопасный и комфортный переход через высокоинтенсивное Егорьевское шоссе, доступ к социальным объектам в северной и южной частях посёлка, к железнодорожной станции Коренево.
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Лора Луганская