По обходу Малых Вязём с открытия проехали уже около 280 тысяч раз

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Участком ЦКАД, построенным в обход деревни Малые Вязёмы в Одинцовском округе и отрытым для движения 22 декабря прошлого года, воспользовались уже около 280 тысяч раз. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба правительства страны.
«Старт движению по этому участку президент дал ровно месяц назад. Это один из самых долгожданных и значимых для граждан объектов в Московской области. (…) Всего за месяц автомобилисты проехали по этому участку 278 тысяч раз», — сказал Марат ХуснуллинОн отметил, что обход Малых Вязём разгрузил от транзита улично-дорожную сеть деревни и позволил автомобилистам быстрее и безопаснее проезжать один из самых востребованных участков ЦКАД – между Можайским и Минским шоссе. Кроме того, благодаря обходу Малых Вязём удалось устранить одноуровневые пересечения с ж/д путями Смоленского направления, что также сократило время в пути.
Марат Хуснуллин также напомнил, что обход Малых Вязём был построен по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
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