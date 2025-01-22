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По обходу Малых Вязём с открытия проехали уже около 280 тысяч раз

Фото: government.ru

Фото: government.ru

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Участком ЦКАД, построенным в обход деревни Малые Вязёмы в Одинцовском округе и отрытым для движения 22 декабря прошлого года, воспользовались уже около 280 тысяч раз. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба правительства страны.
«Старт движению по этому участку президент дал ровно месяц назад. Это один из самых долгожданных и значимых для граждан объектов в Московской области. (…) Всего за месяц автомобилисты проехали по этому участку 278 тысяч раз», — сказал Марат Хуснуллин
Он отметил, что обход Малых Вязём разгрузил от транзита улично-дорожную сеть деревни и позволил автомобилистам быстрее и безопаснее проезжать один из самых востребованных участков ЦКАД – между Можайским и Минским шоссе. Кроме того, благодаря обходу Малых Вязём удалось устранить одноуровневые пересечения с ж/д путями Смоленского направления, что также сократило время в пути.



Марат Хуснуллин также напомнил, что обход Малых Вязём был построен по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

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#обход
#одинцовский городской округ
#марат хуснуллин
В Подмосковье заболеваемость животных бешенством снизилась на 85% за пять лет
22 января 2025, 15:40

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области занимаются обеспечением эпизоотического благополучия региона. За последние пять лет количество случаев заболевания животных бешенством уменьшилось на 85%: в 2020 году было зарегистрировано 95 эпизодов, а в прошлом году — только 14. По каждому случаю были оперативно приняты меры для устранения инфекции.
«В прошлом году в Подмосковье было вакцинировано более 541 тысячи домашних питомцев, осуществлена раскладка в лесах свыше 1 миллиона доз оральной вакцины для диких плотоядных животных, в том числе с использованием средств малой авиации», — сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.
Кроме того, он сообщил, что в рамках программы «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» контролируется популяция бездомных собак. Каждый год ветеринары тренируются, чтобы совершенствовать свои теоретические знания и практические навыки.

«Решение о введении карантина на определенной территории устанавливается при положительном результате лабораторных исследований. В этом случае в эпизоотическом очаге и неблагополучных пунктах вводится ряд ограничений», — сказал Новиков.

В период карантина в неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, а также их вывоз, за исключением тех, кто был вакцинирован от бешенства за 179 дней до этого. Запрещается также отлов животных для отправки в зоопарки.

В зоне эпизоотии введены ограничения на лечение больных восприимчивых животных, доступ посторонних лиц, перемещение животных, снятие шкур и охоту, за исключением случаев регулирования численности охотничьих ресурсов.За нарушение ветеринарных правил предусмотрена административная ответственность.

Владельцы должны в течение 24 часов сообщить специалистам государственной ветеринарной службы о заболевании или смерти животного, а также о любых симптомах, указывающих на возможное бешенство.

Основные признаки болезни:

  • агрессивное поведение;
  • попытки укусить;
  • боязнь света и воды;
  • паралич челюсти;
  • обильное слюноотделение.

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Капремонт путепровода на Обуховском шоссе в Солнечногорске закончат в мае
22 января 2025, 15:27

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На Обуховском шоссе в Солнечногорске продолжается капремонт путепровода через железнодорожные пути, завершить работы планируется в мае текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Путепровод находится на участке между Ленинградским шоссе и деревней Скородумки. В ходе работ на объекте демонтировали часть дорожного полотна и укрепили конусы на опоре с левой стороны моста. Сейчас идёт подготовка к укреплению конусов с правой стороны. На время ремонта на объекте организовали реверсивное движение, которое регулируется светофором», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта на путепроводе заменят конструкции крайних опор, отремонтируют балки пролётного строения, сделают новые деформационные швы и обновят асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах.

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#путепровод
#капремонт
#минтранс мо
#капитальный ремонт
#солнечногорск
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Пожизненно осужденный за покушение на Прилепина просит лишить его гражданства РФ
22 января 2025, 14:54

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Пожизненно осужденный за покушение на жизнь писателя Захара Прилепина Александр Пермяков, попросил суд лишить себя российского гражданства, так как он сам себя гражданином России не считает. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пермяков просит судебную коллегию прекратить в отношении него гражданство Российской Федерации, полученное им в 2023 году, поскольку гражданином России он себя не считает», — написал Пермяков в апелляционной жалобе.

22 января Апелляционный военный суд оставил в силе решение о назначении пожизненного срока Пермякову, имеющему гражданства России и Украины.

6 мая 2023 года Пермяков, используя противотанковую мину, взорвал автомобиль Прилепина. Его водитель Александр Шубин погиб на месте. Прилепин получил множественные ранения. Пермякова быстро задержали. Ему предъявили обвинение в совершении теракта и приговорили к пожизненному лишению свободы.

За убийство Прилепина украинская сторона обещала ему заплатить 20 тысяч долларов.

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В Красногорске планируют отремонтировать фасады 58 многоквартирных домов
22 января 2025, 14:40

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитально отремонтировать фасады 58 многоквартирных домов планируется в городском округе Красногорск в 2025 году, работы проведут в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В ремонт фасада зданий входит комплекс работ, направленных на сохранение свойств несущих конструкций, улучшение теплотехнических характеристик дома, а также на придание зданию привлекательного внешнего вида», — разъяснили в министерстве.
Глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский добавил, что с начала реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области обновили уже 4,7 тыс. фасадов.

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Синоптик Цыганков рассказал, стоит ли ждать морозов в феврале
Синоптик Цыганков: в феврале стоит ждать снега и холодов
22 января 2025, 14:21

Фото: iStock/ChamilleWhite

Несколько дней в Москве и области стоят небольшие морозы, однако жители до сих пор в ожидании чего-то более зимнего.
Начальник отдела гидромедцентра Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что к концу января снова придет тепло.

«Небольшое похолодание продлится буквально три дня. Предстоящей ночью будет -3, -5 градусов. В ночь на пятницу ожидается такая же температура, а днем 0, -2. В субботу придет очередная порция тепла и южный ветер. В воскресенье будет облачно с небольшими осадками», — сказал синоптик.

По его словам, в феврале, возможно, стоит ждать снега и кратковременных холодов.

«Вода будет однозначно. Влаги у нас на сегодняшний день 81%, поэтому мы идем по норме. А снег все-таки нужен для почвы», — отметил эксперт.

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В подмосковном сафари-парке выходили брошенного мамой малыша-суриката
22 января 2025, 14:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Новорожденного детёныша суриката, брошенного матерью, выходили сотрудники сафари-парка «Изумрудный лес» в подмосковном округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Малыш, получивший кличку Жужа, родился с недовесом: он весил всего 21 грамм. Для того, чтобы спасти крошечного суриката, ветеринары сафари-парка составили особый режим содержания и каждые 40 минут кормили его из пипетки.
«Детёныш был таким маленьким, что умещался в ладошке. От него практически нельзя было отойти», — рассказала старший ветврач «Изумрудного леса» Ольга Павловская.
Когда малышу исполнилось полтора месяца, его попытались вернуть в стаю, но мать встретила его недружелюбно и отказалась принимать.

Сейчас Жуже два месяца, он уже почти совсем самостоятельный сурикат. Пока его продолжают держать отдельно от стаи. С приходом тепла ветеринары планируют заново познакомить его с семьёй уже на нейтральной территории — в вольере летней экспозиции.

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#клин
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Как в ресторане: простой рецепт ролла «Филадельфия» с сёмгой и авокадо своими руками
22 января 2025, 14:19

Фото: iStock/Massonstock

Роллы «Филадельфия» можно приготовить в домашних условиях, нужна лишь сноровка. О том, как сделать японское блюдо, читайте в материале «Радио 1».

Ингредиенты

  • 120 г слабосолёной сёмги;
  • 50 г мягкого авокадо;
  • 1 свежий огурец;
  • 30 г сливочного сыра («Филадельфия» или другой);
  • 280-340 г риса для суши и роллов;
  • водоросли нори — 1 шт.;
  • соевый соус и васаби для подачи.
Нож для нарезания продуктов должен быть острым.

Фото: iStock/NiseriN

Рецепт ролла «Филадельфия»

  1. Очистите огурец и авокадо от кожуры и нарежьте их длинной соломкой.
  2. Разделайте кусок рыбы: срежьте шкурку, проверьте, нет ли костей.
  3. Нарежьте рыбу слайсами.
  4. Циновку застелите пищевой плёнкой. Сверху положите половину листа нори.
  5. Затем выложите отварной рис (140—170 г) мокрыми руками и распределите по поверхности так, чтобы не осталось пустых мест.
  6. Переверните лист нори с рисом. Выложите сыр, авокадо и огурец.
  7. Подверните циновку и скатайте ролл, равномерно прижимая начинку. Слегка подбейте по бокам.
  8. Сверху положите тонкий кусок сёмги.
  9. Нарежьте роллы, предварительно смочив нож водой. Накройте циновкой и слегка прижмите.


Фото: iStock/Sergey Nazarov


Выложите роллы на тарелку, подавайте с васаби и соевым соусом. Приятного аппетита!

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На Украине раскритиковали супругу Зеленского за отпуск на швейцарском горнолыжном курорте
На Украине раскритиковали супругу Зеленского за роскошный отпуск в Швейцарии
22 января 2025, 14:03

Фото: iStock/raeva

Супругу Владимира Зеленского раскритиковали за дорогостоящий отпуск на швейцарском горнолыжном курорте St. Moritz, куда ее доставил частный самолет, а за номер она якобы платила 32 тысячи евро в сутки, пишет Mash.
Видео прибытия Елены Зеленской в Швейцарию распространил бывший нардеп, украинский блогер Игорь Мосийчук. Он возмутился, что первая леди Украины позволяет себе столь роскошный отдых, когда в стране идет война. Комментаторы активно поддержали его. Позже Мосийчук свой пост удалил.

«Бывший украинский народный депутат не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эту информацию. На распространенном им видео видно, как в кортеж садятся лишь несколько неизвестных. Четких признаков, по которым можно было бы опознать первую леди, нет», — написали в CPD.

При этом в беседе с Mash сотрудники отеля подтвердили, что у них действительно проживала миссис Зеленская, но не Елена, а Мария.

Предполагается, что первая леди Украины хотела отдохнуть тайно, поэтому зарегистрировалась под именем Мария. Ее номер размером 120 квадратных метров в действительности стоил 7, 5 тысяч евро или 760 000 рублей в сутки. Там располагается гостиная, спальня, имеется панорамный вид на Энгадинские Альпы и озеро Санкт-Мориц. Провела Зеленская там не менее трех суток.

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Жители Подмосковья теперь могут сообщить о нелегальных финансовых организациях
22 января 2025, 14:00

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Подмосковье проводят мероприятия по выявлению и пресечению незаконной финансовой деятельности. Теперь каждый житель региона может сам сообщить информацию о подозрительных организациях, рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Для этого можно позвонить на горячую линию Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу по номеру 7-495-950-21-90. После соединения нужно нажать цифру 3, и вас перенаправят в профильное подразделение. Доступна также электронная почта stop_nelegal@cbr.ru. Туда можно отправить сообщения с фотографиями и адресами выявленной вами организации с признаками нелегальной финансовой деятельности», – говорится в сообщении.
Как отметили в ГУРБ, чтобы проверить легальность финансовой организации, нужно воспользоваться реестром Центробанка. Также можно узнать, внесена ли организация в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

На сайте управления указанные ссылки расположены в баннерах на главной странице.

В ГУРБ ещё раз призвали жителей быть бдительными при обращении к финансовым организациям, которые оказывают кредитные услуги, и заранее проверять их надёжность.

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