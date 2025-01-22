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Период бесплатного проезда по Мытищинской скоростной хорде решили продлить

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Период бесплатного проезда по дороге «Виноградово – Болтино – Тарасовка», известной также Мытищинская хорда, продлён. Об этом сообщили в пресс-службе концессионера дороги – группы «ВИС».
«Сейчас продолжает действовать бесплатный режим проезда. Он продлён на период тестирования системы взимания платы и завершения оформления необходимых для введения платности документов. Никаких штрафных санкций за пользование автодорогой в этот период не предусмотрено», – отметили в компании.
О начале взимания платы за проезд и возможности использования для оплаты транспондеров будет сообщено дополнительно.



16-километровую Мытищинскую скоростную хорду построили в формате концессии по соглашению группы «ВИС» и правительства Московской области. Концессионер будет эксплуатировать её до 2038 года. Движение по дороге открыли 17 декабря прошлого года. За период тестового режима эксплуатации было зарегистрировано более 780 тыс. проездов по дороге.

Ранее сообщалось, что проезд по дороге Мытищинской хорде станет платным с 22 января 2025 года.

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#транспорт
В российском регионе начали выплачивать деньги за видеосъемку нарушений ПДД
22 января 2025, 12:59

Фото: iStock/Aguus

В Татарстане начали выплачивать деньги по системе «Народный инспектор» за видеосъемку нарушений ПДД, жителям перевели уже 95 тысяч рублей. Об этом заявил замминистра цифрового развития республики Илья Начвин, сообщает «Татар-информ».
«По его словам, сумма пока небольшая, но это потому, что есть определенные сроки подтверждения и много заявок еще находятся на рассмотрении. Кроме того, часть заявок отсеивается на стадии модерации из-за недостаточного количества доказательств», — пишет издание.
Напомним, пользователи могут регистрировать правонарушения с помощью приложения. Видео отправляются в отделы Госавтоинспекции, где их изучают специалисты. Вознаграждение составляет 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа или 25% от полной суммы штрафа.

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Переход через Егорьевское шоссе в посёлке Красково достроят в IV квартале
22 января 2025, 12:55

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Строительство надземного пешеходного перехода через Егорьевское шоссе в посёлке Красково городского округа Люберцы завершат в IV квартале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для безопасного подхода к новой школе рядом с ЖК «Новокрасково». Сейчас на строящемся переходе завершили устройство фундамента южной башни-схода со стороны жилого комплекса «Новокрасково».
«Завершить работы планируется в IV квартале текущего года. Новый переход соединит ЖК и ул. КСЗ в районе д.10. Искусственное сооружение будет включать пролётное строение, башни-сходы, оборудованные для маломобильных групп граждан, с лифтами грузоподъемностью до 1 тыс. кг. Предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурная подсветка и обустройство пешеходных зон», – рассказали в ведомстве.
Как отметили в подмосковном Минтрансе, по окончании строительства будут обеспечены безопасный и комфортный переход через высокоинтенсивное Егорьевское шоссе, доступ к социальным объектам в северной и южной частях посёлка, к железнодорожной станции Коренево.

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#подмосковье
#московская область
#транспорт
#минтранс мо
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Расписание электричек на участке Большого кольца МЖД изменится 23 января
22 января 2025, 12:40

Фото: istockphoto.com/mouse_sonya

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих по Большому кольцу МЖД, изменится на участке между станциями Александров и Куровская в четверг, 23 января, из-за работ по модернизации ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«23 января с 7:40 до 15:10 на станции Киржач будут проводить работы по обновлению программного обеспечения микропроцессорной системы управления движением поездов. Из-за этого расписание временно изменится: несколько пригородных поездов отменят, у ряда составов поменяется время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнить актуальное расписание. Посмотреть расписание можно на информационных табло на вокзалах и станциях или онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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#минтранс мо
#электрички
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#расписание
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В Одинцовском округе до конца года отремонтируют кровли более чем в 180 домах
22 января 2025, 12:16

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт крыш проведут в 183 многоквартирных домах Одинцовского городского округа в текущем году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«На территории региона продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту кровель. Всего с начала реализации программы было обновлено свыше 10,6 тыс. крыш многоквартирных домов», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
В министерстве отметили, что все кровельные работы проводятся при строгом соблюдении норм безопасности: границы опасных зон огораживают сигнальной летной, рабочие проходят инструктаж и используют страховочные тросы и каски.

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#одинцовский городской округ
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Тепло после коммунальной аварии в Рузе подано в 54 дома
22 января 2025, 12:10

Фото: ТГ-канал Николая Пархоменко

Тепло после прорыва на магистральных сетях на эту минуту подано в 54 дома Рузского городского округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Пархоменко.
Тепло подали по адресам: Руза, Северный микрорайон, д.2,3,4 , 5, 6, 12; Федеративная, ул., д.11,13,д.13- стр.1, 15, 21 , 23, пр-д Базарный, д. 2; пр-д Федеративный, д.10,7,9; Революционная ул., д. 20,21,22,24,26,28; ул. Солнцева, д.22,24; ул. Ульяновская, д.10, 2,5,6,8; Федеративная, ул., д.10,12,2,4,6,8; пр-д Федеративный, д.12; Революционная ул., д. 16, 18; тер. Микрорайон, д.1,10,11,12,13, 16а, 16б, 17,18,2,20,3; ул. Гладышева, д.1, 3а, 5а, 6.
«Мы ожидаем, что в течение трёх – четырёх часов батареи в этих домах станут тёплыми», – написал Пархоменко в своём телеграм-канале.
Он добавил, что всю ночь последствия ЧП в Рузе устраняли шесть аварийных бригад. Сейчас они продолжают работу. Основная проблема – авария в третьем центральном тепловом пункте.
«Ночью у магазина «Дикси» на трассе А-108 мы обнаружили большую утечку. Сейчас меняем повреждённый участок трубы длиной 1,2 м. После этого запустим и третий ЦТП. Поэтому, к сожалению, пока без отопления остаются дома по улицам Почтовая, Социалистическая, Колесникова и Новая. Рассчитываем, что тепло в эти дома поступит не позднее 18 часов», – добавил глава городского округа.
По словам Пархоменко, для подстраховки муниципальные власти совместно с правительством Московской области и аварийно-восстановительной службой привезли блочно-модульную котельную и подключили к третьему ЦТП. Этот резервный источник поможет быстрее подать тепло в квартиры. Котельная уже смонтирована, завершается её подключение к электроснабжению.

В городе начал работу единый колл-центр. Он будет работать, пока тепло не придёт в каждую квартиру. Заявки можно оставить по телефону 7 (496) 275-17-01. Также продолжает работу диспетчерская служба: 7 (963) 775-78-88.
Управляющие компании и слесари работают в каждом доме. Желающие получить обогреватель также могут обратиться на горячую линию. «Что касается перерасчёта, то он обязательно будет сделан в автоматическом режиме. Если этого не произойдёт, следует также позвонить в единый колл-центр администрации», – заключил Пархоменко.
Он ещё раз принёс жителям извинения за неудобства и заверил, что власти муниципалитета стараются решить проблему как можно быстрее.

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#теплоснабжение
#теплотрасса
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В 68 домах Раменского округа капитально отремонтируют системы газоснабжения
22 января 2025, 11:54

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Системы газоснабжения планируется капитально отремонтировать в текущем году в 68 многоквартирных домах Раменского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Работы проведут в ряде домов в дачном посёлке Удельная, посёлке имени Тельмана, посёлке Спартак и посёлке Раменской агрохимстанции (РАОС). В ходе капитального ремонта в домах будут установлены газовые краны с тремя степенями защиты — от случайного открытия, от утечки и от взрыва газа, а также датчики загазованности», — говорится в сообщении.
Как отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, всего в Московской области в 2025 году планируется провести капитальный ремонт систем газоснабжения в 689 многоквартирных домах.

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#капитальный ремонт
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Брынцалов поздравил с Днём освобождения Подмосковья от фашистских захватчиков
22 января 2025, 11:48

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей региона с Днём освобождения Московской области от фашистских захватчиков. Он назвал 22 января особой датой в истории Подмосковья.
«Именно в этот день в 1942 году советские солдаты окончательно освободили нашу область от оккупации. Это историческое событие произошло у посёлка Уваровка под Можайском. Он оставался последним опорным пунктом вражеской армии», – отметил Брынцалов.
По его словам, успех бойцов Красной Армии оказал существенное влияние на дальнейший ход противостояния.
«Был развеян миф о непобедимости немецко-фашистской армии. Начался долгий и тягостный путь к Великой Победе, 80-ю годовщину которой мы будем торжественно отмечать 9 мая нынешнего года. Мы всегда будем чтить память наших прославленных воинов, ополченцев и мирных жителей, сложивших свои головы на полях сражений, защищая родную землю. Их подвиг – великий пример для всех поколений», – добавил спикер.
Он от всего сердца пожелал ветеранам и всем жителям Подмосковья мира и благополучия, крепкого здоровья и долголетия, внимания и заботы близких.

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В Подмосковье заявку на ремонт газового оборудования можно подать онлайн
22 января 2025, 11:18

Подать заявку на ремонт и замену газового оборудования жители Московской области могут в онлайн-режиме — через региональный сайт госуслуг, там же можно оставить отзыв о качестве проделанной работы, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Услуги запущены на региональном портале в рамках эксперимента по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования. Эти услуги избавляют жителей от бумажной волокиты и позволяют повысить качество работ», — отметила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Онлайн-форма заявки на ремонт или замену газового оборудования размещена на подмосковном госпортале в разделе «Дом и ЖКХ». В заявке надо указать, какое именно оборудование нуждается в замене, а также адрес и желаемую дату проведения работ. Рассмотреть заявку должны в течение трёх дней. Оценить оказанную услугу можно будет из личного кабинета.

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#подмосковье
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Жителям Подмосковья рассказали о распространённой причине бытовых пожаров
22 января 2025, 10:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рейды, направленные на профилактику бытовых пожаров, провели работники Мособлпожспаса в трёх подмосковных округах — Серпухове, Ступине и Серебряных Прудах, главной темой акции стали возгорания на кухне, сообщает пресс-служба ведомства.
«Пожарные часто сталкиваются с ситуациями, когда люди оставляют на плите без присмотра готовящуюся еду, и это приводит к печальным последствиям. В ходе рейдов специалисты напомнили жителям, что во время готовки нельзя надолго отлучаться из кухни и тем более ложиться спать», — рассказал первый заместитель начальника теруправления Александр Голяк.
Во время профилактических бесед работники Мособлпожспаса также подчёркивали, что к поите нельзя подпускать маленьких детей и тем более оставлять готовку под их присмотром. Жителям также рассказали, что нельзя заливать масло водой и не нужно хранить рядом с плитой легковоспламеняющиеся предметы: деревянные лопатки, прихватки и бумажные салфетки. Всем участникам бесед раздали информационные брошюры с телефонами экстренных служб.

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