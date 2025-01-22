Период бесплатного проезда по Мытищинской скоростной хорде решили продлить

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Период бесплатного проезда по дороге «Виноградово – Болтино – Тарасовка», известной также Мытищинская хорда, продлён. Об этом сообщили в пресс-службе концессионера дороги – группы «ВИС».
«Сейчас продолжает действовать бесплатный режим проезда. Он продлён на период тестирования системы взимания платы и завершения оформления необходимых для введения платности документов. Никаких штрафных санкций за пользование автодорогой в этот период не предусмотрено», – отметили в компании.О начале взимания платы за проезд и возможности использования для оплаты транспондеров будет сообщено дополнительно.
16-километровую Мытищинскую скоростную хорду построили в формате концессии по соглашению группы «ВИС» и правительства Московской области. Концессионер будет эксплуатировать её до 2038 года. Движение по дороге открыли 17 декабря прошлого года. За период тестового режима эксплуатации было зарегистрировано более 780 тыс. проездов по дороге.
Ранее сообщалось, что проезд по дороге Мытищинской хорде станет платным с 22 января 2025 года.
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Лора Луганская