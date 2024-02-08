19-летний житель Каширы получил звание КМС по армрестлингу

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Звание кандидата в мастера спорта по армрестлингу получил 19-летний спортсмен из Каширы Степан Фетисов, к этому результату он шёл полтора года, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на корреспондента Ивана Дубова.
«В январе Степан победил на первенстве по армрестлингу Санкт-Петербурга и завоевал звание КМС», — говорится в сообщении.Уровень подготовки позволяет Степану помогать советами менее опытным спортсменам. Кроме того, он тренирует детей.
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Лев Каштанов