Капремонт школы 1960 года постройки в Лобне завершат до конца года

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание школы №5, построенной 64 года назад, начали капитально ремонтировать в Лобне, завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца декабря, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик вышел на объект 26 июня, завёз оборудование и инструменты. Работы по демонтажу начались уже на следующий день. Сейчас рабочие демонтируют в здании потолки, полы, двери и окна, скоро начнётся демонтаж кровли. На площадке заняты 23 человека, задействовано две единицы техники», — говорится в сообщении.Отмечается, что строительно-монтажные работы в здании начнутся до конца июля.
По плану капитального ремонта в здании школы общей площадью свыше 3,8 тыс. квадратных метров обновят кровлю и фасад, заменят все инженерные системы и сантехнику, проведут внутреннюю отделку помещений, а также установят новое оборудование и мебель.
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Лев Каштанов