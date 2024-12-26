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Капремонт школы №2 в Шатуре завершат до нового учебного года

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Капитальный ремонт проводится в шатурской школе №2, расположенной по адресу: проспект Ильича, дом №24, в настоящее время выполнена половина демонтажных работ. Завершить ремонт планируют в августе 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.


«Сейчас на объекте работают 44 человека. Продолжаются демонтажные работы, после их завершения строители приступят к отделочным», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в школе обновят фасад, крышу, входную группу, заменят все инженерные сети, сантехническое оборудование и радиаторы, установят новые двери и окна, а также мебель, выполнят внутреннюю отделку помещений и благоустройство пришкольной территории.

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Ветеринарные службы подвели итоги за 2024 год
26 декабря 2024, 12:26

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ветеринары выполняют разнообразные задачи: диагностируют, лечат и предупреждают заболевания животных, а также поддерживают эпизоотическую безопасность. В 2024 году их деятельность привела к значительным результатам, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Например, было проведено 859 тысяч анализов пищевых продуктов, представленных на региональных рынках и ярмарках, а также зарегистрировано и чипировано 10 тысяч домашних питомцев. Кроме того, ветеринары сделали прививки от бешенства 215 тысячам животных и провели 4,5 тысячи выездных мероприятий в рамках работы мобильных клиник.

Специалисты провели более 375 тысяч приёмов, а 230 тысяч животных получили комплексные вакцины от различных заболеваний. Кроме того, около 13,5 тысяч обращений, поступивших в Единый контактный центр государственной ветеринарной службы Московской области, были оперативно обработаны и решены.

Фото: istockphoto / Chalabala

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области также сообщило, что за год ветеринары региона успешно вылечили около 200 тысяч домашних животных, оказав неоценимую помощь их владельцам.

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#питомцы
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Названы топ-10 строящихся ЖК Подмосковья класса комфорт+ по средней площади квартир
26 декабря 2024, 12:14

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Согласно информации от аналитиков агентства DolgovPro, занимающегося недвижимостью, в последние годы на рынке жилья Московского региона прослеживается тенденция к улучшению планировок и уменьшению средних размеров квартир для повышения их функциональности, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В декабре 2024 года средняя площадь квартиры на первичном рынке жилья в Московской области составляла 45,6 квадратных метров. Однако в строящихся проектах этот показатель равен 44,9 квадратным метрам.

Уменьшение площади позволяет снизить минимальную стоимость покупки, при этом меньшие размеры лотов приводят к повышению цены за квадратный метр. Более половины (56%) строящихся жилых комплексов в пределах ЦКАД также имеют среднюю площадь квартиры менее 45 квадратных метров.

«Именно более доступные бюджеты покупки являются стимулом приобретения квартиры в области, где уровень цен существенно ниже, чем в Москве. При этом не менее важны комфортность проживания и хорошая транспортная доступность. Учитывая эти факторы, мы сформировали ТОП-10 строящихся проектов класса "комфорт " в ближнем радиусе Подмосковья по средней площади квартир в экспозиции» — рассказал представитель агентства недвижимости DolgovPro Дмитрий Долгов.
Фото: Министерство жилищной политики Московской области

ЖК «Первый квартал» в Видном лидирует по среднему размеру лотов (88,9 квадратных метров). Проект известен большим количеством двухуровневых квартир и террасами.

ЖК «М5» в Красногорске занимает второе место со средней площадью лота 57,6 квадратных метров.

ЖК «UP-квартал Римский» в Ленинском городском округе находится на третьем месте со средней площадью квартиры 56,9 квадратных метров.

Четвёртое место занимает ЖК «Мишино» в Химках со средним размером лота 56 квадратных метров.

ЖК «Level Лесной» в посёлке Отрадное, Красногорск, занимает пятое место с показателем 53,3 квадратных метра.

Шестое место принадлежит ЖК «Тетрис» в Красногорске со средней площадью квартиры 52,6 квадратных метров.

ЖК «Союзный» в Одинцово находится на седьмом месте со средним размером лота 51,7 квадратных метров.

Восьмое место занимает ЖК EVO в Реутове со средней площадью лота 50,5 квадратных метров.

ЖК «Новое Медведково» в Мытищах занимает девятое место со средним размером лота 50 квадратных метров.

Завершает список ЖК «Бригантина» в Долгопрудном с показателем 49,8 квадратных метров.

Фото: Министерство жилищной политики Московской области


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#подмосковье
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Эксперт допустил появление штрафов за использование VPN в России
IT-эксперт Гизатуллин: в России могут ввести штрафы за использование VPN
26 декабря 2024, 12:11

Фото: iStock/RollingCamera

Юристы и IT-эксперты допускают введение штрафов за использование VPN и других сервисов обхода блокировок, но это требует доработки законодательной базы. Об этом информирует Hi-Tech Mail.
Эксперты считают возможным усиление мер по ограничению использования VPN-сервисов. В этом месяце появился проект приказа, который обязывает операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные о пользователях, запускающих заблокированные сайты.

Некоторые IT-специалисты утверждают, что в РФ могут ввести административные штрафы за использование VPN. Юрий Гизатуллин, основатель IT-компании TIQUM, подчеркивает, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать использование VPN, однако это потребует больших ресурсов, а также может вызвать вопросы о конфиденциальности данных пользователей. Другие эксперты придерживаются мнения, что россиян не начнут массово штрафовать за использование VPN.

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#штрафы
#рф
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Губернатор Воробьёв поздравил с наступающими праздниками детей участников СВО
26 декабря 2024, 11:38

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

Детей участников специальной военной операции, приехавших на Губернаторскую ёлку, поприветствовал глава Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом зале самое дорогое, что у нас есть - девчонки, мальчишки, их мамы, педагоги, которые всегда опекают, сопровождают наших детей. Мы хотим подарить вам сказку, добро и, конечно, подарки. Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками!» — сказал Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Предновогодние Губернаторские ёлки с представлением «Рождество в Музыколандии» проходят в течение трёх — 24, 25 и 26 декабря, всего их посетят около 24 тысяч юных жителей Подмосковья, в числе которых не только дети участников СВО, но и ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Праздники проводятся в «Live Арене» в Одинцовском округе, в представлении принимают участие артисты Большого и Мариинского театров, а также театра «Кремлёвский балет», исполнители Большого детского хора имени В.С. Попова и др. Кроме того, каждый маленький гость праздника получает новогодний подарок от губернатора.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

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Карьерный консультант назвал профессии, которым придется работать все новогодние праздники
Валинуров: в Новый год будут работать экстренные службы, транспорт и общепит
26 декабря 2024, 11:29

Фото: iStock/artolympic

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров перечислил профессии, представителям которых придется работать в Новый год. По его словам, в праздники на своем посту останутся экстренные службы — врачи, пожарные, полиция и спасатели, а также транспортная отрасль, работники общепита и индустрии развлечений.
«Во-первых, это все экстренные службы — врачи, спасатели МЧС, пожарные, полиция. Эти люди работают без выходных, и Новый год не исключение. Для врачей этот период — пик. Как бы это ни звучало, но именно в Новый год приходится большинство травм. Это подтверждает статистика», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время для некоторых зимние праздники становятся поводом не для радости и счастья, а для предновогодней депрессии. Как рассказала «Известиям» психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова, чаще всего причиной таких состояний оказывается финансовая нестабильность и оценка собственных достижений за минувший год.
«Похвалите себя за достигнутые цели и не ругайте за то, если какие-то цели не были достигнуты. Часто цели и задачи, которые мы ставим на год, становятся для нас неприоритетными и в выполнении их нет никакого смысла. Часто именно поэтому мы их и не достигаем», — подчеркнула специалист.
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#питомцы
#статистика
#терапевт
#люди
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Эксперт раскрыл, как сильно подорожает алкоголь в 2025 году
Эксперт Черниговский: в 2025 году крепкий алкоголь подорожает на 8% из-за акциза
26 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/Tero Vesalainen

С учетом новых акцизных ставок и общей экономической ситуации в 2025 году крепкий алкоголь подорожает на 5-8%, вина — на 8-10%, пиво — на 5-7%. Таким прогнозом поделился доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский. По его словам, вместе с тем иностранные спиртные напитки станут менее доступными, а их место займет отечественный алкоголь.
«Усложнение импорта и повышение пошлин на продукцию из «недружественных» стран делают иностранные напитки дороже и менее доступными. В то же время российские производители, особенно винодельческие хозяйства Краснодарского края и Крыма, предлагают высококачественную продукцию, способную конкурировать с импортом, причем по гораздо более выгодной цене», — рассказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время кофе в 2025 году подорожает еще больше — на 20-30%. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, к росту цен на продукт приведут засухи в Бразилии и Вьетнаме.

Вместе с тем Балынин раскрыл, как можно сэкономить на кофе — покупать его по скидке, так как в таких случаях он дешевеет порой на 40%, и выбирать кофе в пакете, а не стеклянной банке.

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#алкоголь
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«Толстеет во сне»: Врач назвал неожиданную причину набора веса россиян
Врач Кудинов: из-за плохого сна люди набирают вес
26 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/AntonioGuillem

Часто люди, желая сбросить лишний вес, прибегают к различным методам, однако прогресса не видят. Почему такое происходит?
Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» заявил, что плохой сон напрямую влияет на набор лишнего веса.

«Когда мы крепко спим, у нас вырабатывается гормон роста, а он отвечает за вывод жира из жировых клеток. Соответственно, чем хуже мы спим, тем толще мы становимся, а чем толще мы становимся, тем больше остановок дыхания во сне (апноэ), и хуже мы спим», — сказал эксперт.

По его словам, люди с плохим сном не могут похудеть, а продолжают полнеть, ничего не употребляя в пищу.

«А со временем еще и сахарный диабет начинается», — предупредил специалист и посоветовал при любых проблемах со сном не тянуть, а сразу обращаться к врачам.

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Из парков Московской области отправили более 13,5 тыс. писем Деду Морозу в Великий Устюг
26 декабря 2024, 11:16

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

25 декабря в парке Мира города Мытищи прошёл торжественный сбор писем Деду Морозу из парков Подмосковья. всего было собрано более 13,5 тысяч писем из 45 городских округов. В мероприятии участвовали делегации из 37 муниципалитетов, которые передали письма в парковую резиденцию Деда Мороза, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Каждая делегация была представлена персонажем, олицетворяющим культурные особенности соответствующего муниципалитета: например, олень из Раменского городского округа, девушки-посланницы Земли Зарайской, дулёвская белка из Орехово-Зуево, футуристические космонавты из Жуковского, Франц Гарднер и фарфоровая чашка из Талдома, виолончель и барабан из Коломны.

Кроме того, были вручены знаки качества «Дед Мороз рекомендует» представителям областных парков за лучшее оформление новогодних территорий.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«В 2023 году отправили в Великий Устюг более 9 тысяч писем, в этом году их количество выросло до 13,5 тысяч. Теперь это стало теплой и доброй традицией, предновогодним чудом для всех семей нашего региона», — сообщила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Гости встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, приняли участие в праздничном шествии и развлекательной программе. Всех гостей угостили ароматным чаем. После завершения мероприятия письма были отправлены в главную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, Вологодская область.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Для нас большая честь принять письма Деду Морозу из всех парков Подмосковья. Мы с особой радостью и гостеприимством встретили делегации и провели для них экскурсию по новогоднему парку Мира. Для всех желающих до конца январских праздников будет открыта Резиденция Деда Мороза, оформленная в жостовском и федоскинском стиле», — рассказал Александр Мороз, директор МБУК «Единая дирекция парков г. о. Мытищи».

В течение декабря прошлого года в парках функционировало 116 почтовых отделений Деда Мороза, а 59 резиденций продолжат работать до окончания январских праздников 2025 года.

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области


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Подмосковным сервисом по вывозу ненужных вещей воспользовались уже более 800 раз
26 декабря 2024, 11:16

Фото: istockphoto.com/MAXSHOT

Онлайн-сервисом «Вывоз ненужных вещей», запущенном на портале госуслуг Московской области в августе текущего года, воспользовались уже свыше 800 раз, общий вес перевезённого с помощью сервиса вторсырья составил 25,5 тонн, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В сервис «Вывоз ненужных вещей» поступило с момента запуска 846 заказов. На переработку было передано 25,5 тонн вторичных ресурсов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего жители Московской области прибегали к сервису для вывоза старой стиральной машины: таких заявок поступило 550. А самыми редкими предметами остаются пианино — специалисты сервиса помогли с вывозом десяти ставших ненужными инструментов.

В министерстве напомнили, что сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен также в приложении «Добродел».

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#подмосковье
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