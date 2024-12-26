Капремонт школы №2 в Шатуре завершат до нового учебного года

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт проводится в шатурской школе №2, расположенной по адресу: проспект Ильича, дом №24, в настоящее время выполнена половина демонтажных работ. Завершить ремонт планируют в августе 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте работают 44 человека. Продолжаются демонтажные работы, после их завершения строители приступят к отделочным», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в школе обновят фасад, крышу, входную группу, заменят все инженерные сети, сантехническое оборудование и радиаторы, установят новые двери и окна, а также мебель, выполнят внутреннюю отделку помещений и благоустройство пришкольной территории.
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Лев Каштанов