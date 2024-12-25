В подмосковном посёлке Елизаветино отремонтируют теплосети

Фото: istockphoto.com/blinow61
Капитальный ремонт тепловых сетей планируется провести в посёлке Елизаветино городского округа Электросталь, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать 3 тысячи 205 погонных метров теплосетей. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 187 миллионов 576 тысяч рублей, срок подачи заявок истекает 25 декабря.
Работы будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа Электросталь.
Читайте также:
В Подмосковье за год модернизировали более 180 км теплосетей
На модернизацию теплоснабжения в Подмосковье потратят порядка 100 млрд рублей
Воробьёв разъяснил детали масштабной модернизации теплоснабжения Подмосковья
Лев Каштанов