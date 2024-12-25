В Московской области после капитального ремонта открылась пятая лесопожарная станция

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области
ЛПС третьего типа «Наро-Фоминск», расположенный в Наро-Фоминском-Звенигородском филиале ГАУ МО «Центрлесхоз открылся после капитального ремонта. Это уже пятая станция в Подмосковье, прошедшая капитальный ремонт в рамках программы, одобренной Комлесхозом, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Всего есть 28 лесопожарных станций, каждая из которых будет отремонтирована или оснащена новым быстровозводимым корпусом с дополнительным оборудованием для тушения пожаров и ухода за лесом.«Абсолютный приоритет в нашей работе — создание условий для работы и отдыха лесных пожарных, поэтому программу, рассчитанную до 2027 года, мы будем продолжать», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области
Модернизированная ЛПС позволит не только быстрее реагировать на возгорания в лесу, но и качественно и оперативно выполнять необходимые противопожарные действия. На ЛПС-3 «Наро-Фоминск» эту работу будут выполнять 21 сотрудник и 13 единиц специализированной лесопожарной техники.
Для сотрудников ЛПС-3 «Наро-Фоминск» провели торжественное мероприятие, на котором вручили установку для борьбы с огнём и две бензопилы.
Во время церемонии открытия обновлённой лесопожарной станции наградили лучших работников ЛПС «Наро-Фоминск» и «Голицино». Награды им вручили представители ГАУ МО «Центрлесхоз».
Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области
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