В Подмосковье в 2025 году отремонтируют 108 объектов образования

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Капитальный ремонт в 108 объектах образование планируется провести в будущем году в Московской области, на эти цели предусмотрено около 30 млрд рублей. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе расширенного заседания комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
«Капитально отремонтировать в 2025 году планируется 56 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять учреждений дополнительного образования», — уточнил Игорь Брынцалов.Он также напомнил, что в период с 2022 по 2024 года в регионе капитально отремонтировали 173 школы, 63 детсада, 20 колледжей и четыре центра дополнительного образования.
В свою очередь, председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова отметила, что в рамках капитального ремонта проводится также переоснащение учреждений и благоустройство прилегающих территорий.
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