Капремонт школы в Пересвете завершат к 1 сентября

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание школы №8 в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа капитально ремонтируют, в настоящее время на объекте проводятся демонтажные работы. Сдать в эксплуатацию обновлённую школу должны к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Демонтажные работы на объекте выполнены на 65%. После завершения демонтажа внутренних конструкций подрядчик приступит к общестроительным работам. На объекте заняты более 20 строителей, задействовано две единицы техники», — говорится в сообщении.Школа расположена по адресу: улица Мира, дом №13. Общая площадь здания составляет 4.3 тыс. квадратных метров. В ходе капитального ремонта здесь проведут фасадные и кровельные работы, обновят входные группы, заменят все инженерные системы, проведут отделку внутренних помещений и установят новую мебель и оборудование, а пришкольную территорию благоустроят.
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Лев Каштанов