Пять пешеходных переходов отремонтировали на федеральных трассах в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На федеральных трассах в Московской области отремонтировали пять разноуровневых пешеходных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные в ФКУ «Центравтомагистраль».
«Работы проводили в надземных переходах Ленинградского шоссе в районе Клина на 92-м и 97-м км, на 17-м километре Горьковского шоссе в Балашихе, а также в подземных переходах на 31-м и 33-м км Симферопольского шоссе в районе Подольска», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, в ходе работ обновили несущие конструкции переходов, восстановили обшивку из поликарбоната и электроосвещение.
Помимо этого, обеспечили безопасное передвижение пешеходов во время дождей и снегопадов. Для этого были использованы противоскользящие материалы.
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Лора Луганская