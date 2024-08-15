Капремонт старейшей школы Дубны завершат до начала учебного года

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Здание школы №1 имени авиаконструктора А.Я. Березняка, построенное в Дубне в 1937 году, капитально ремонтируют, ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Школа была построена давно. У нее очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны запустить школу 2 сентября, чтобы дети пошли в обновлённые классы с современным оборудованием», — сказал Андрей Воробьёв.В настоящее время готовность капитального ремонта составляет 76%. Уже завершена замена перекрытий и балок, укреплён фундамент. Сейчас рабочие обновляют кровлю спортзала, потолки в помещениях, занимаются облицовкой стен, монтируют систему отопления и благоустраивают пришкольную территорию.
«Сейчас на объекте работают в две смены 137 человек. Мы докрашиваем фасад с торца, отремонтировали входную группу, ведём отделочные работы, начинаем покраску второго этажа, установку дверей. Заканчиваем прокладку электрики, слаботочной системы и систем отопления», — отметил генеральный директор компании-подрядчика «Союз Автодор» Эдуард Романов.Отмечается, что к началу учебного года завершат также реконструкцию школьного стадиона. Обновлённый спортивный объект смогут посещать не только ученики, но и жители района — в свободное от школьных занятий время.
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