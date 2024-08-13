В Красногорске построили образовательный комплекс из школы и детсада

Фото: пресс-служба Минстроя МО
В городском округе Красногорск ввели в эксплуатацию воспитательно-образовательный комплекс «Полёт». Торжественное открытие образовательного учреждения намечено на 2 сентября, сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.
Воспитательно-образовательный комплекс со школьным и дошкольным отделениями построили в микрорайоне Павшинская Пойма на средства инфраструктурных бюджетных кредитов.
В блоке для дошкольников разместились групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы. Для малышей предусмотрена отдельная площадка с песочницами, качелями и игровыми комплексами.
В четырёхэтажном здании разместились учебные кабинеты, мастерские по обработке ткани, металла и дерева, помещения для групп продлённого дня, спортивные залы, библиотека и столовая с пищеблоком. Для школьных постановок и праздничных мероприятий оборудован современный актовый зал. Также в здании расположены кабинеты логопеда и психолога, медкабинет с процедурной.
Как отметили в министерстве, в Павшинской Пойме живут более 5,2 тыс. детей. При этом три местных образовательных учреждения рассчитаны на 2,7 тыс. мест. Новый комплекс снизит нагрузку на детсады и школы.
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«Его создали всего за полтора года. В здание площадью почти 25 тыс. кв. м. уже в сентябре придут первые ученики и воспитанники. Этот объект станет самым большим учебным заведением в округе. В его состав войдут средняя общеобразовательная школа на 1,5 тыс. учеников и детский сад на 200 воспитанников», – рассказали в ведомстве.
В блоке для дошкольников разместились групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы. Для малышей предусмотрена отдельная площадка с песочницами, качелями и игровыми комплексами.
В четырёхэтажном здании разместились учебные кабинеты, мастерские по обработке ткани, металла и дерева, помещения для групп продлённого дня, спортивные залы, библиотека и столовая с пищеблоком. Для школьных постановок и праздничных мероприятий оборудован современный актовый зал. Также в здании расположены кабинеты логопеда и психолога, медкабинет с процедурной.
Как отметили в министерстве, в Павшинской Пойме живут более 5,2 тыс. детей. При этом три местных образовательных учреждения рассчитаны на 2,7 тыс. мест. Новый комплекс снизит нагрузку на детсады и школы.
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Лора Луганская