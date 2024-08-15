Новая школа в Мытищах получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школе на 500 учеников, построенной на территории жилого комплекса «Скандинавский» в городском округе Мытищи, выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В школу обустроены учебные кабинеты, лаборантские, помещения для групп продлённого дня для младшеклассников, библиотека, спортивные залы, актовый зал, библиотека и медпункт. На прилегающей территории установлены спортивные площадки, обустроены зоны для игры, а также место для торжественных общешкольных мероприятий», — говорится в сообщении.Школа построена за счёт девелопера ГК ФСК по договору о комплексном развитии территории. Теперь новое учебное заведение будет передано в собственность муниципалитета.
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Лев Каштанов