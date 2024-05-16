Капремонт Ступинской школы искусств завершат к 1 сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт детской школы искусств ведётся на улице Некрасова в Ступине, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 60%. Завершить ремонт в полном объёме планируется до начала учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте общей площадью более двух тысяч квадратных метров завершают фасадные работы, монтируют внутреннюю систему отопления и канализации, отделывают внутренние помещения и устанавливают подоконники. В ремонте занято 30 человек», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в здании также установят новую мебель, кроме того, планируется благоустроить и озеленить прилегающую территорию. А 1 сентября школа вновь откроет двери для учеников.
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