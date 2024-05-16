Капремонт Туровской школы в Серпухове выполнен на 45%

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт здания Туровской средней общеобразовательной школы ведётся в городском округе Серпухов, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 45%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас рабочие ремонтируют и усиливают чердачное перекрытие, монтируют основание пола на первом этаже и металлоконструкции несъёмной опалубки, занимаются устройством полов на втором этаже и монтируют инженерные системы. Начались фасадные работы и предчистовая отделка помещений», — отмечается в сообщении.На объекте работают 26 человек, задействованы две единицы техники.
Согласно плану капремонта, в здании должны обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные коммуникации, провести отделку помещений и установить в классах новую мебель и современное оборудование. Работы завершатся до начала учебного года.
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Лев Каштанов