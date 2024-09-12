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Капремонт теплосетей в посёлке Гарь-Покровское завершат до конца сентября

12 сентября 2024, 18:47
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В посёлке Гарь-Покровское территориального управления Часцовское завершается капремонт теплосетей. Капремонт стартовал в конце мая.
Летом подрядчики заменили более 6 км подземных и воздушных коммуникаций, установили новые тепловые камеры и лотки. Оставшиеся работы, в том числе благоустройство, завершат до конца сентября, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
«Заменено более 6 км труб, по которым в жилые дома поступают горячая вода и тепло. Идут гидравлические испытания последних участков обновлённой сети. С понедельника рабочие приступят к благоустройству. Выполнить его планируют до конца сентября. Там, где проводились земляные работы, будет восстановлено покрытие, обустроены парковки, тротуары, бордюры и газоны. Проконтролируем, чтобы всё было сделано качественно», – заверил Иванов.


По обновлённым сетям тепло и горячая вода будут поступать во все 10 многоквартирных домов посёлка, а также в детсад.

Работы выполняются в рамках программы губернатора Московской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Цель программы – обеспечить стабильный отопительный сезон без сбоев и аварий.

В региональную программу 2024 года по Одинцовскому городскому округу включено 14 объектов. Это 12 участков сетей, действующая котельная и котельная, которую строят в посёлке «Санаторий Поречье».

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В одинцовском посёлке Гарь-Покровское ввели в эксплуатацию новую котельную
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Россияне назвали самые престижные профессии
ВЦИОМ: россияне считают IT-специалистов и врачей самыми престижными профессиями
12 сентября 2024, 18:22

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Жители России считают самыми престижными профессиями врача и специалистов в сфере информационных технологий. Такие данные приводятся в исследовании ВЦИОМа.
По данным социологов, самыми престижными россияне профессиями россияне считают айтишников и врачей, за них проголосовало по 32% опрошенных.

При этом по 17% считают престижными профессии силовиков и представителей рабочих специальностей, а 11% - инженеров, еще 9% опрошенных проголосовали за юристов.

Таким образом, аналитики считают, что происходит постепенное изменение ценностей в обществе.

Также россияне уверены, что самые большие зарплаты в России получают специалисты в сфере IT, медики и силовики. При этом каждый пятый опрошенный считает, что больше всех получают политики, предприниматели и экономисты.

Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.

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#профессии
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В одинцовском посёлке Гарь-Покровское ввели в эксплуатацию новую котельную
12 сентября 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Новую блочно-модульную котельную ввели в эксплуатацию в посёлке Гарь-Покровское Одинцовского городского округа, она обеспечит горячей водой и теплом весь жилой фонд посёлка — десять многоквартирных домов, в которых живут около тысячи человек, а также местный детсад, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новая котельная оснащена современной системой водоподготовки, в ней установлены три котла отечественного производства суммарной мощностью 9 гигакалорий в час. В начале сентября на объект подали газ и провели пусконаладочные работы. Оборудование надёжное, работает исправно», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
В администрации добавили, что котельная также будет обеспечивать отоплением и горячей водой военную часть.

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#котельная
#андрей иванов
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В Ступине открыли обновлённый Бульвар Победы
12 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В городе Ступино после масштабной реконструкции торжественно окрыли бульвар Победы. Теперь это современное общественное пространство, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Мы создали современное общественное пространство с обновлёнными пешеходными дорожками, велосипедными маршрутами и зонами для отдыха. На территории установлена стела, посвящённая тем, кто стоит на защите Родины, их доблести и отваге», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Пешеходную зону на бульваре полностью обновили. Основную часть пешеходного маршрута выложили новой плиткой, а для велосипедистов проложили ровный асфальтовый путь. На территории установлены урны и скамейки.

Особую атмосферу обновлённому бульвару придаёт мемориальная стела, изготовленная в мастерской Алексея Шилова. Это часть мемориального комплекса. Она посвящена героям спецоперации. В рамках этого комплекса на аллее Славы установлены 10 латунных портретов воинов, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе.

На бульваре также установлены современные системы освещения и видеонаблюдения.

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#московская область
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Между Подмосковьем и Владимирской областью установят границу
12 сентября 2024, 17:40

Фото: Министерство территориальной политики Московской области

В настоящее время границы между Московской областью и Владимирской областью остаются нечеткими. Во вторник представители Министерства территориальной политики Московской области провели выездное совещание, посвященное установлению границ между этими соседними регионами, сообщает Министерство территориальной политики Московской области.
На встрече, которая состоялась во Владимире, удалось обсудить и решить ряд важных вопросов. В частности, было решено устранить анклавы, которые ранее находились на территории Подмосковья.

Московская область сохранит свои особо охраняемые природные территории, а также к ее границам будут присоединены земли, необходимые для обеспечения доступа к нескольким садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) в Павлово-Посадском городском округе. Это решение было принято в ответ на запросы местных жителей и учло их мнение.

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#московская область
#подмосковье
#граница
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В Кадетском корпусе в Химках открыли первый кабинет криминалистики
12 сентября 2024, 17:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках открыли первый в городском округе кабинет криминалистики. Там для учеников будут проводить занятия и встречи с сотрудниками Следственного комитета, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Главная задача – чтобы уже на стадии обучения в кадетском корпусе школьники вникали в азы работы следователя-криминалиста. Сотрудники СКР рассказали присутствующим о важности этой профессии», – сказал на торжественной церемонии открытия депутат Совета депутатов Руслан Шаипов.
Следователи-криминалисты показали ребятам криминалистическую технику и рассказали о её применении во время следственных действий. На занятии сотрудники отдела криминалистики рассказали о главных направлениях работы и современных методах, позволяющих обнаружить следы преступления на месте происшествия и выявить виновных.
«Знания, которые будут здесь получать, значительно выходят за рамки школьной программы. Юные кадеты будут развивать дедукцию. Это специализированный класс для теоретических и практических знаний в области криминалистики», – отметила директор школы-интерната Людмила Суслова.
Как отметили в администрации, учащиеся осмотрели помещение, оборудованное специализированными следственными наборами для обнаружения преступления.

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#химки
#ск рф
#образование
#подмосковье
#московская область
#следователи
#криминал
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В поселке Пустоши Шатуры построят фельдшерско-акушерский пункт
12 сентября 2024, 17:21

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Компания-подрядчик начала строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в посёлке Пустоши городского округа Шатура. Рабочие занимаются устройством фундамента. Строительство проходит в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из бюджета, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Площадь нового ФАПа составит 200 квадратных метров, он будет рассчитан на 36 посещений в смену. Внутри будут расположены кабинеты для фельдшера, смотровой кабинет, процедурная и прививочный кабинет как для взрослых, так и для детей. Также предусмотрена двухместная палата для длительного пребывания пациентов и специальные помещения для медицинского персонала. Здание будет укомплектовано современным медицинским оборудованием.

Конструкция ФАПа включает 15 модулей и 24 фасадные панели, которые были изготовлены на заводе с соблюдением высоких стандартов качества. На строительной площадке объект собирается и подключается к инженерным коммуникациям. В модулях уже выполнены работы по прокладке инженерных систем, а также завершена отделка полов и стен.

На прилегающей территории планируется обустроить парковку, высадить деревья и кустарники, а также установить малые архитектурные формы, что создаст комфортное пространство для посетителей.

Строительство нового ФАПа существенно увеличит доступность первичной медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан. Ожидается, что все работы будут завершены к декабрю 2024 года.

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#московская область
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Приём заявок на IT-конкурс Open OS Challenge 2024 продлится до 22 сентября
12 сентября 2024, 17:14

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Конкурс по открытому системному программному обеспечению Open OS Challenge 2024 проводится в России, принять в нём участие могут начинающие и опытные IT-специалисты от 18 лет и старше, сообщает пресс-служба организатора конкурса — центра развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
«Конкурс направлен на популяризацию и развитие в России открытых системных компонентов, которые являются основой для операционных систем на базе компонентов GNU и Linux Kernel, а также на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов и дипломированных специалистов», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в три этапа. Первый включает в себя регистрацию и онлайн-тестирование, он продлится до 22 сентября. На втором этапе конкурса, который будет проходить в онлайн-формате 28-19 сентября, участникам предстоит решить задачи по системному программированию. А очный финал конкурса состоится 26-27 октября, на нём будут определены победители.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте проекта openscaler.braim.org.

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#программирование
#россия
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В парках Подмосковья с начала акции чипировали более 200 питомцев
12 сентября 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

С момента старта акции в подмосковных парках были зарегистрированы 262 питомца, чипированы более 200, ещё 197 вакцинированы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С 22 августа ведомство вместе с Министерством благоустройства Подмосковья проводит акцию в 25 парках региона. Там работают мобильные офисы Госветслужбы. Прямо во время дневной или вечерней прогулки с питомцем хозяева могут зарегистрировать его в единой региональной системе, чипировать или привить против бешенства.
«В единую региональную базу занесена информация о животных - номер чипа, порода, пол, кличка и данные о хозяине. Это позволит брать пушистого друга с собой в путешествия за границу и подтвердит право собственности в спорных ситуациях. 219 любимцам введён безопасный микрочип. Микрокапсула содержит 15-значный код. Она вводится в холку и действует всю жизнь. Чип позволяет идентифицировать животное и быстрее найти в случае потери», – отметили в министерстве.
Там добавили, что 197 питомцев были вакцинированы отечественным препаратом «Рабикан», который вырабатывает у животного иммунитет к вирусу бешенства.

График работы мобильных офисов Госветслужбы в парках Подмосковья можно найти по ссылке.

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#московская область
#питомцы
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В Подмосковье ликвидировали борщевик на более чем 11 тыс. га сельхозземли
12 сентября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Заросли борщевика Сосновского уничтожили на 11,1 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Московской области за последние пять лет, ход борьбы с опасным сорняком контролируют земельные инспекторы, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«За пять лет, благодаря постоянному мониторингу муниципального земельного контроля, борщевик ликвидирован на сельскохозяйственной территории площадью 11,1 тыс. гектаров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что только в текущем году инспекторы выявили борщевик на 5,9 тыс. сельскохозяйственных участков. На площади 2,4 тысячи гектаров борщевик уже уничтожили. Этот результат превышает прошлогодний на 1,7 тыс. гектаров.

В министерстве напомнили, что собственники и арендаторы сельхозземель обязаны бороться с борщевиком Сосновского, если же они не делают этого и не используют участки по назначению, против них будут применяться различные санкции, вплоть до изъятия земли.

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#минимущества
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#сельское хозяйство
#земельные участки
#московская область
#подмосковье
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