Капремонт теплосетей в посёлке Гарь-Покровское завершат до конца сентября

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
В посёлке Гарь-Покровское территориального управления Часцовское завершается капремонт теплосетей. Капремонт стартовал в конце мая.
Летом подрядчики заменили более 6 км подземных и воздушных коммуникаций, установили новые тепловые камеры и лотки. Оставшиеся работы, в том числе благоустройство, завершат до конца сентября, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
По обновлённым сетям тепло и горячая вода будут поступать во все 10 многоквартирных домов посёлка, а также в детсад.
Работы выполняются в рамках программы губернатора Московской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Цель программы – обеспечить стабильный отопительный сезон без сбоев и аварий.
В региональную программу 2024 года по Одинцовскому городскому округу включено 14 объектов. Это 12 участков сетей, действующая котельная и котельная, которую строят в посёлке «Санаторий Поречье».
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«Заменено более 6 км труб, по которым в жилые дома поступают горячая вода и тепло. Идут гидравлические испытания последних участков обновлённой сети. С понедельника рабочие приступят к благоустройству. Выполнить его планируют до конца сентября. Там, где проводились земляные работы, будет восстановлено покрытие, обустроены парковки, тротуары, бордюры и газоны. Проконтролируем, чтобы всё было сделано качественно», – заверил Иванов.
По обновлённым сетям тепло и горячая вода будут поступать во все 10 многоквартирных домов посёлка, а также в детсад.
Работы выполняются в рамках программы губернатора Московской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Цель программы – обеспечить стабильный отопительный сезон без сбоев и аварий.
В региональную программу 2024 года по Одинцовскому городскому округу включено 14 объектов. Это 12 участков сетей, действующая котельная и котельная, которую строят в посёлке «Санаторий Поречье».
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Лора Луганская