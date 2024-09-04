В Одинцове открыли новый корпус школы «Надежда» для 400 особенных детей

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов открыл новый корпус коррекционной школы «Надежда».
Вместе с воспитанниками их родителями, педагогами и директором Ксенией Махнач образовательное учреждение открывали первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина, депутаты окружного Совета депутатов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Корпус расположен на улице Вокзальной. Теперь современную школу будут посещать более 400 особенных ребят.
Для обучающихся школы «Надежда» создали праздничную атмосферу. Всех встречали аниматоры с подарками от благотворителя Антонины Лобачёвой, а Эстрадно-джазовый оркестр под руководством Андрея Балина исполнил популярные школьные песни и мелодии из мультфильмов.
В актовом зале ученики представили концертную программу для родителей и гостей новой школы. Особым сюрпризом стало приветственное слово выпускника Антона Корябочкина, который подарил школе собранную вручную модель самого быстрого в мире пассажирского самолёта «Конкорд».
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Корпус расположен на улице Вокзальной. Теперь современную школу будут посещать более 400 особенных ребят.
«Это действительно новый корпус – красивый, комфортный, оснащённый самым современным оборудованием, и в то же время уютный и дружелюбный. Мы прошли большой и очень непростой путь от общения с родителями и самой идеи до проекта и его финального воплощения. На этом пути было большое количество проблем и сложностей, но всё это осталось позади. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что всё было не зря», – сказал Иванов.Он поблагодарил за огромную работа застройщика и финального подрядчика, поздравил педагогов, родителей и детей с началом нового учебного года и открытием школы.
Для обучающихся школы «Надежда» создали праздничную атмосферу. Всех встречали аниматоры с подарками от благотворителя Антонины Лобачёвой, а Эстрадно-джазовый оркестр под руководством Андрея Балина исполнил популярные школьные песни и мелодии из мультфильмов.
В актовом зале ученики представили концертную программу для родителей и гостей новой школы. Особым сюрпризом стало приветственное слово выпускника Антона Корябочкина, который подарил школе собранную вручную модель самого быстрого в мире пассажирского самолёта «Конкорд».
«Этот подарок – воплощение мечты и надежды мировой авиации. Я хотел показать этим, что, как и самолёт, ученики из года в год поднимаются на новые вершины развития. Я глубоко убеждён, что человек приходит в этот мир созидать. Сегодня я делюсь этим вдохновением с ребятами и желаю им ещё больше достижений и исполнения целей», – подчеркнул Антон.В завершение мероприятия Андрей Иванов встретился с родителями учеников, педагогами, представителями духовенства, благотворительных и некоммерческих организаций. За чашкой чая они обменялись эмоциями и пожеланиями.
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Лора Луганская