В одинцовском посёлке Гарь-Покровское ввели в эксплуатацию новую котельную

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Новую блочно-модульную котельную ввели в эксплуатацию в посёлке Гарь-Покровское Одинцовского городского округа, она обеспечит горячей водой и теплом весь жилой фонд посёлка — десять многоквартирных домов, в которых живут около тысячи человек, а также местный детсад, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новая котельная оснащена современной системой водоподготовки, в ней установлены три котла отечественного производства суммарной мощностью 9 гигакалорий в час. В начале сентября на объект подали газ и провели пусконаладочные работы. Оборудование надёжное, работает исправно», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.В администрации добавили, что котельная также будет обеспечивать отоплением и горячей водой военную часть.
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Лев Каштанов