Капремонт тротуара вдоль региональной трассы в Чехове завершат до конца августа

Фото: Дмитрий Алексеенко
Тротуар капитально ремонтируют на участке улицы Чехова в одноименном подмосковном городе, работы стартовали в мае, завершить их планируют в конце августа, передаёт корреспондент Дмитрий Алексеенко.
«Протяжённость участка, на котором проводится ремонт, составляет около полутора километров. Тротуар здесь пришёл в негодность, поэтому старое покрытие в виде брусчатки рабочие полностью демонтировали и готовят основу из песка и щебня для новой асфальтобетонной дорожки. Бордюры будущего тротуара уже установлены», — говорится в сообщении.В работах задействована спецтехника: самосвалы, мини-погрузчик и мини-трактор.
Улица Чехова является дорогой регионального значения, ремонт ведётся по заказу компании «Мосавтодор» в рамках областной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023-2027гг.» и национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».
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