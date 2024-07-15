Строительная готовность развязки на Рогачёвском шоссе в Лобне достигла 75%

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Транспортную развязку создают на Рогачёвском шоссе в рамках заключительного этапа строительства Северного обхода Лобни, в настоящее время развязка готова на 75 процентов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас строители укладывают асфальт по основному ходу и на съездах развязки №10 и №11 со стороны дороги Хлебниково-Рогачёво-Луговая. Кроме того, начались работы на съезде №12 со стороны Краснополянского шоссе», — уточнил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.Он также сообщил, что параллельно этим работам ведётся покраска эстакады через Краснополянское и Рогачёвское шоссе, а также заканчивается реконструкция участка Краснополянского шоссе.
Основные работы по строительству развязки должны завершить до конца текущего года.
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