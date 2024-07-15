Ремонт моста через реку Пахру в Подольске завершат в начале августа

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работы по ремонту моста через реку Пахру, расположенного рядом с посёлком санатория «Родина» городского округа Подольск, ведут дорожники, в настоящее время одна половина моста почти полностью обновлена, выполнить весь объём работ планируется в начале августа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На первой части моста уже отремонтированы переходные плиты, гидроизоляция и деформационный шов. Рабочие заменили металлические барьеры и перила, а также опорные части пролётных строений, укрепили конусы, отремонтировали консоли тротуара и ликвидировали размывы», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.В ближайшее время начнётся ремонт второй части моста. До окончания работ на объекте организовано реверсивное движение.
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