В Электростали до конца года отремонтируют мастерские колледжа

Праздник Крещения Господня или Богоявления — один из наиболее важных и торжественных праздников Православной Церкви. Верующие отмечают его 19 января. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. «Радио 1» расскажет об истории Крещения, купании в прорубях и приметах.