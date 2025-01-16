В Электростали до конца года отремонтируют мастерские колледжа

Видео: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт учебно-производственных мастерских колледжа планируется провести в Электростали в текущем году, подряд на работы выставили на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту учебно-производственных мастерских Электростальского колледжа, расположенных по адресу: улица Сталеваров, дом №19. Кроме того, подрядчик должен будет поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить все работы нужно в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 253 миллиона 262 тысячи 80 рублей. Заявки принимаются до 23 января.
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Лев Каштанов