Редкий экземпляр «Гарри Поттера» с опечатками ушёл с аукциона за $400 тысяч
На торгах Heritage Auctions в Далласе (США) продали первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» в твёрдом переплёте — цена почти в четыре раза превысила предварительную оценку. Об этом сообщает The Independent.
Книга вышла в 1997 году небольшим тиражом всего 500 экземпляров. Ценность этому экземпляру придают обнаруженные в нём опечатки. На обложке имя автора указано как «Джоанна Роулинг», а на задней стороне обложки в слове «философский» пропущена вторая буква «о».
Из всего тиража 300 книг направили в школы и библиотеки. Оставшиеся 200 экземпляров распределили между друзьями, рецензентами и знакомыми.
Ранее на торгах в Лондоне продали картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Полотно ушло с молотка за 41,7 миллиона долларов.
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