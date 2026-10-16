Редкий экземпляр «Гарри Поттера» с опечатками ушёл с аукциона за $400 тысяч

16 октября 2026, 02:16

Фото: iStock/carneadele

На торгах Heritage Auctions в Далласе (США) продали первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» в твёрдом переплёте — цена почти в четыре раза превысила предварительную оценку. Об этом сообщает The Independent.