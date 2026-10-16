Власти Петербурга расширили список запрещённой для мигрантов работы

16 октября 2026, 01:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов расширил перечень видов экономической деятельности, в которых запрещено задействовать иностранных работников по патентам до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс‑службе администрации города.