Власти Петербурга расширили список запрещённой для мигрантов работы
Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов расширил перечень видов экономической деятельности, в которых запрещено задействовать иностранных работников по патентам до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс‑службе администрации города.
Изначально в декабре 2025 года постановлением губернатора был введён запрет на привлечение мигрантов по патентам к работе в качестве таксистов и курьеров. Теперь список дополнили новыми направлениями: в него включили отдельные виды медицинской деятельности, услуги салонов красоты и парикмахерских, косметологические услуги, розничную торговлю, а также деятельность в сфере физкультуры и оздоровления.
При этом ограничения не касаются граждан стран — участниц Евразийского экономического союза (Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана). Кроме того, запрет не распространяется на иностранцев, у которых есть разрешение на работу, — в том числе на высококвалифицированных специалистов.
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