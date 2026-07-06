Достижения.рф

Карантин по бешенству объявили в одном районе Казани

В Московском районе Казани объявили карантин по бешенству
Фото: istockphoto/sudok1

В Московском районе Казани ввели ограничительные меры из-за выявления бешенства у животного. Об этом стало известно 6 июля.



Эпизоотическим очагом определили придомовую территорию дома №6 по улице Усманова, пишет «Татар-информ». Карантинная зона охватывает радиус 500 метров от этого места.

Несколькими днями ранее в социальных сетях появилась информация о гибели домашней собаки от бешенства в указанном районе. Очевидцы сообщали, что после инцидента ветеринарные специалисты проводили подворовые обходы, разъяснительные беседы с жителями и вакцинировали домашних питомцев.

Как уточнили в Главном управлении ветеринарии Кабинета министров РТ, ограничительные мероприятия направлены на предотвращение дальнейшего распространения инфекции. ​Ведется вся необходимая работа.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0