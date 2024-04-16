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Карчаа подчеркнул опасность трагедии на Чернобыльской АЭС

16 апреля 2024, 16:02
Фото: iStock/Blinoff

Фото: iStock/Blinoff

Депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа заявил, что опасность трагедии на Чернобыльской АЭС заключается в радиации, которая фактически не имеет границ.


«Всё, что связано с радиационным заражением, границ не знает. Это история, которая может накрыть в конечном итоге самым невероятным образом любую страну, которая находится в относительной близости», — пояснил в беседе с RT Карчаа.

Ранее депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа заявлял, что ещё в 2022 году Украина планировала создать на Запорожской АЭС очаг радиационного заражения. Он уточнял, что всё это планировалось проводить под руководством Великобритании. По его словам, если бы тогда Украине удалось реализовать свой замысел, могла бы случится беда.

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#украина
#аэс
#рф
#катастрофа
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RT презентовал фильм «Крокус. Общая боль»
16 апреля 2024, 17:15

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Состоялась премьера фильма RT «Крокус. Общая боль».
Отмечается, что картина рассказывает не только о самой трагедии, но и о героях, которые спасли много жизней. Среди них врачи, спасатели, пожарные, таксисты, гардеробщики-подростки и многие другие.

«Я обернулся, увидел людей, которые находились рядом со мной, и всем крикнул: «За мной!» — приводит RT слова 16-летнего Александра Журика, работавшего в тот день в гардеробе.

До этого секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявлял, что все причастные к организации теракта в Крокус Сити Холле будут наказаны, где бы они не скрывались. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, следствие подтвердило связь напавших с украинскими националистами.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наёмниками. По его словам, они не в первый раз брали в руки оружие и, вероятно, имели некоторый боевой опыт.

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#фильм
#крокус сити холл
#теракт
#герои
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Новые штрафы для электросамокатчиков утвердило правительство России
В ГД внесли законопроект о штрафах за управление электросамокатом в нетрезвом виде
16 апреля 2024, 17:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, а также велосипедами. Об этом агентству ТАСС сообщил один из авторов поправок, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
Он рассказал, что основными поправками стало введение штрафов за управление самокатами в нетрезвом виде.

Человек, управляющим СИМ в нетрезвом виде и отказавшийся пройти медицинское освидетельствование, будет обязан заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

За езду на электросамокате одновременно нескольких человек также будут штрафовать. За такое правонарушение предложено установить штраф в размере трех тысяч рублей.


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#штраф
#госдума
#человек
#законопроект
#самокат
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В Дмитровском округе снесли шиномонтаж и овощной ларёк за несоответствие нормам
16 апреля 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Шиномонтаж в деревне Ермолино и овощной киоск в посёлке совхоза Останкино в Дмитровском городском округе снесли за несоответствие требованиям законодательства относительно объектов потребительского рынка, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Предписания о демонтаже объектов были выданы их собственникам и выполнены», — отмечается в сообщении.
Работу по приведению объектов потребительство рынка в соответствие с нормами региональный Минсельхозпрод проводит совместно с администрациями муниципалитетов с осени 2023 года. Особое внимание при этом уделяется торговым точкам и объектам сферы услуг, расположенным вдоль вылетных магистралей.

Сотрудники администраций городских округов регулярно проводят личные встречи с предпринимателями, им предлагают новые торговые площадки или, если есть возможность, дают легализовать бизнес при условии приведения в порядок внешнего вида торгового объекта.

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#снос
#дмитровский городской округ
#минсельхозпрод мо
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В России предложили заблокировать TikTok
Роскомнадзор рассмотрит предложение о блокировке TikTok в России до 8 мая
16 апреля 2024, 16:53

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Роскомнадзору с просьбой рассмотреть возможность блокировки соцсети TikTok в России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ассоциации попросили Роскомнадзор проверить, не нарушает ли социальная сеть закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ведомство также попросили обратить внимание на то, соблюдает ли TikTok законы в области персональных данных.

В объединении утверждают, что TikTok мешает развитию отечественных платформ, которые пришли на его замену. По данным опроса АППСИМ, 70% респондентов продолжают использовать эту социальную сеть.

Ранее сообщалось, что Киев намеревается заблокировать ряд российских TikTok-каналов. В перечень на данный момент входят 83 TikTok-канала.

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#пользователи
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«Риски серьезные»: Эксперт рассказал о весеннем сборе грибов в лесах
Глава ОПИ Павлов рассказал, как не отравиться во время сбора грибов
16 апреля 2024, 16:51

Фото: iStock/EduardSV

Весенний сезон сбора грибов открыт. Грибники по всей стране уже вышли на долгожданную охоту и начали активно собирать съедобные строчки.
В каких местах категорически нельзя собирать грибы, в беседе с «Радио 1» рассказал председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

«Нельзя собирать во всех местах, где есть факторы промышленного загрязнения: транспорт, различные производства, различные сельхозобъекты, связанные с животноводством, птицеводством, различная химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. Любой фактор промышленного и сельскохозяйственного загрязнения способен ухудшить качество грибов и сделать их несъедобными», — сообщил специалист.

Также эксперт рассказал, что все грибы нужно обрабатывать, однако у каждого вида есть свои особенности и правила обработки.

«В зависимости от вида они могут требовать либо минимальной обработки, либо очень длительной: вымачивание в определённой воде с определенным содержанием соли, термическая обработка, замораживание — все эти процедуры позволяют в некоторых случаях уменьшить риски отравления или их исключить», — поделился собеседник.

Специалист предостерёг от отравления, перечислив симптомы, которые могут быть как со стороны желудочно-кишечного тракта, так и со стороны сосудистой системы: боли в животе, головные боли, рвота, расстройство пищеварения и прочее.

«Всё это зависит от возраста человека, веса организма и от наличия хронических заболеваний. Симптомы могут проявляться от нескольких часов до нескольких десятков часов — риски серьезные. При всех симптомах следует обращаться к врачу» — сказал эксперт.

По мнению Олега Павлова, всё, что связано с частным сбором грибов и последующей реализацией, в любом случае имеет определенные риски, потому что никто не может гарантировать, что продукт будет качественным и безопасным. Если есть желание употреблять грибы, то лучше их покупать в местах организованной розничной торговли, в торговых сетях, заключил собеседник.

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#симптомы
#обработка
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В балашихинском микрорайоне Заря капитально отремонтируют канализацию
16 апреля 2024, 16:47

Капитальный ремонт канализационных сетей проведут в микрорайоне Заря городского округа Балашиха, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить демонтажные работы, подготовительные и земляные работы, перекачать сточные воды, обустроить круглые железобетонные сборные канализационные колодцы диаметром полтора метра и благоустроить территорию», — говорится в сообщении.
Начальная стоимость лота составляет 124 миллиона 340 тысяч 280 рублей 50 копеек. Аванс составит 30%. Заявки на выполнение работ принимаются до 26 апреля. Работы будут оплачены из бюджета Московской области и бюджета округа Балашиха. Завершить капремонт должны в октябре будущего года.

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#капитальный ремонт
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#комитет по конкуретной политике мо
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Для будущей развязки на трассе М-1 «Беларусь» в Рузе установили опоры разворотной петли
16 апреля 2024, 15:56

Транспортную развязку строят на пересечении трассы М-1 «Беларусь» с Московским большим кольцом на территории Рузского городского округа, в настоящее время установлены все опоры для разворотной петли и проделан ещё ряд работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«В настоящее время строители завершили устройство опор разворотной петли и полностью переустроили линии связи. Кроме того, проделана большая часть работ по монтажу очистных сооружений. Сейчас на объекте ведутся земляные работы, строительство подходов к развязке и двух пешеходных переходов — подземного и надземного», — говорится в сообщении.
Развязка повысит безопасность дорожного движения на участке и увеличит пропускную способность обеих трасс, так как можно будет убрать светофоры. Сдать развязку в эксплуатацию планируется в будущем году.

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#минтранс мо
#автодор
#рузский городской округ
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Москвичей предупредили о неустойчивой погоде с дождями до конца апреля
Синоптик Позднякова: Температурных всплесков больше не будет
16 апреля 2024, 15:37

Фото: iStock/SvetlanaSF

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что до конца апреля в столице сохранится неустойчивая погода с дождями, а всплесков тепла в этом месяце больше не будет.
«В последнюю декаду апреля в столице сохранится неустойчивая погода с дождями различной интенсивности, дневная температура не превысит плюс 10-15°C. То есть всплеска тепла не ожидается. В ночные часы отметки термометров будут приближены к нулю градусов, но все равно останутся положительными», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил о возможных дождях.

«Погода будет хорошей, облачность. Будут дожди. К концу недели выпадет 10-12 мм. Учитывая, что апрель — «сухой» месяц и сумма осадков в среднем составляет 37 мм. Это норма, которая рассчитана за последние 30 лет. 10-12 мм — это достаточно много», — отметил в беседе с RT Вильфанд.

Ранее Татьяна Позднякова также говорила, что в ближайшие дни в Москве ожидается похолодание.

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#москва
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«Ходят с отпечатками пальцев»: Эксперт о новых ограничениях для мигрантов в Крыму
Эксперт по миграции Коженов раскритиковал запрет на работу мигрантов в Крыму
16 апреля 2024, 15:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

Власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в 35 определенных сферах, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование, телевидение и радио. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Он пояснил, что принятые меры позволят не допустить бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории региона.
Президент Федерации мигрантов в России Вадим Коженов в беседе с «Радио 1» рассказал, что профессию в трудовой патент мигрантов вписывают в 29 регионов России. При этом трудовой договор должен быть заключен строго по указанной профессии.

Эксперт рассказал, какое наказание ждёт мигранта, если он работает не по профессии, указанной в патенте.

«Есть статья об осуществлении незаконной трудовой деятельности. Для мигранта это предполагает не просто штраф в размере пяти тысяч рублей, но и выдворение его на пять лет. То есть мигрант обязан уехать из России самостоятельно, если это у него первое нарушение и единственное. В этом случае ему дадут на руки решение суда, где будет сказано, что он в течение 10 дней должен покинуть страну, и после этого он не имеет права въехать в Россию в течение 5 лет. Если же он уже привлекался раньше за какие-то нарушения, или у него есть административные штрафы, тогда его скорее всего будут выдворять принудительно: поместят в спецприемник, и уже оттуда приставы в наручниках посадят его в самолет», — сказал эксперт.

Собеседник сообщил, что по решению суда выдворяют порядка 30 тысяч людей в год по всей стране, и это общая практика, однако сейчас подобная «санкция» намного серьезнее той, что была раньше.

«Раньше можно было паспорт, фамилию поменять и заново заехать, а сейчас они все ходят с данными отпечатков пальцев, у них есть специальная карточка» — отметил эксперт.

Говоря о штрафах, президент Федерации мигрантов напомнил, что для работодателя за незаконную работу мигранта существует два вида штрафов: на должностное лицо — 40 тысяч рублей, на юридическое лицо — до миллиона за каждого человека.

По мнению специалиста, ограничения, которые вели в Крыму, ни к чему не приведут.

«Самый первый, самый обсуждаемый и яркий пример — Калуга. Губернатор Шапша решил этой темой заняться, приехал в местный миграционный центр, там сидят иностранцы, у которых лежат сертификаты за сданные экзамены по русскому языку, а они по-русски ни слова не понимают. Он устроил там разнос всем, кого поймал, и после этого запретили мигрантам работать в сфере услуг и такси. Но, так как Калуга — это производственный регион, было понятно, что Шапша не будет стрелять сам себе в ногу, это же налоги, это же бюджет местный, поэтому работающих на заводах не трогали, запретили работать в общепите и такси. Идёт переток из тех сфер, где мигрантам работать нельзя, а без паспорта РФ они идут в те отрасли, где нет ограничений, или опять же едут в другие регионы. Я не думаю, что в Крыму такая сильная безработица, чтобы так сильно принимать нормы. Но это их дело», — отметил собеседник.

Коженов добавил, что мигранты — люди мобильные, а спрос на рабочую силу большой, поэтому устроится на работу для них не проблема. Если мигрантам в Крыму станет плохо и некомфортно, они за две недели переедут в другой регион, заключил специалист.

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