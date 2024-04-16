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Депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа заявил, что опасность трагедии на Чернобыльской АЭС заключается в радиации, которая фактически не имеет границ.
«Всё, что связано с радиационным заражением, границ не знает. Это история, которая может накрыть в конечном итоге самым невероятным образом любую страну, которая находится в относительной близости», — пояснил в беседе с RT Карчаа.
Ранее депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа заявлял, что ещё в 2022 году Украина планировала создать на Запорожской АЭС очаг радиационного заражения. Он уточнял, что всё это планировалось проводить под руководством Великобритании. По его словам, если бы тогда Украине удалось реализовать свой замысел, могла бы случится беда.
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