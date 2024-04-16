МАГАТЭ предложит РФ и Украине провести оценку технического состояния ЗАЭС

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет в 2024 году предложить России и Украине оценить техническое расстояние Запорожской АЭС. С таким заявлением выступил глава организации Рафаэль Гросси по результатам заседания Совета Безопасности ООН.
«Думаем, что нужно провести оценку безопасности. Там много механических деталей, насосов, труб, там топливо. Это нужно проверять. Мы говорим об этом. Возможно, это произойдет в ближайшие месяцы», — заявил он журналистам.До этого Гросси заявил, что атаки на Запорожскую ЗАЭС нарушили принцип безопасности станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также ранее в США предрекли исчезновение Украины как государства после удара по АЭС.
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Алина Юрчак